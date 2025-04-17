В Украине может возникнуть вечерний дефицит света, если прайс-кепы не будут просмотрены, – Нагорняк

Верхний предел ценовых ограничений на рынке электроэнергии нуждается в пересмотре, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы в условиях летних пиковых нагрузок.

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Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Нагорняк, обсуждая возможные вызовы для энергосистемы летом.

По его словам, дефицит электроэнергии в вечерние часы возможен, учитывая погодные условия, активность солнечного поколения днем и выведение атомных блоков в ремонт.

Все будет зависеть и от погодных условий, в том числе и от определенных шагов нашего регулятора. У нас сейчас атомные электростанции выводят свои блоки на плановые ремонты для того, чтобы перезагрузить топливо, чтобы провести регламентные работы. Соответственно, что генерации будет меньше атомной", – объяснил Нагорняк.

Он также добавил, что, несмотря на активное генерирование солнечных электростанций в дневные часы, спрос на электроэнергию в это время ниже, чем вечером, что создает риски вечернего дефицита в условиях жаркой погоды.

"С большой вероятностью, если температура будет достигать более 30 градусов и дни будут жаркие, то в вечерние часы мы можем иметь незначительный дефицит", – отметил депутат.

Нагорняк подчеркивает, что избежать дефицита возможно путём просмотра прайс-кепов.

"Его можно избежать, если НКРЭКУ пойдет на такой непростой шаг. Он и несложен, и в то же время политически его нужно объяснить людям. Люди от этого населения абсолютно не будут зависеть. Цены остаются прежними. Но нужно поднять верхний прайс-кеп для того, чтобы импортеры могли в вечерние часы больше импортировать электрические энергии для того, чтобы у нас не было дефицита в сети. Это нужно сделать", – подчеркнул он.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.