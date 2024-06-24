В Украине долг перед инвесторами в 'зеленую' генерацию достигает 30 млрд грн – Гарпок

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

Видео дня

Об этом сообщило госпредприятие в ответ на запрос Общественного.

"По состоянию на 17.06.2024 задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями по "зеленому" тарифу составляет около 28,9 млрд грн", – сообщили в предприятии.

Как отмечается, существующая задолженность перед производителями из ВИЭ является следствием несоблюдения "Укрэнерго" условий выполнения финансовых обязательств, нарушения сроков осуществления авансовых платежей и окончательного расчета за услугу по обеспечению увеличения производства электроэнергии из ВИЭ.

"Общий размер задолженности ("Укрэнерго" перед Гарпоком. – Ред.) составляет около 22,6 млрд грн", – рассказали в Гарпоке.

В ответе на запрос сообщается, что Гарпок неоднократно обращался письмами в Кабмин, Минэнерго и НКРЭКУ с просьбой содействовать в решении ситуации по осуществлению оплаты имеющейся задолженности "Укрэнерго", отмечая, что нарушение порядка оплаты Услуги делает невозможными своевременные и полные расчеты государственного предприятия с производителями ВИЭ.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% за 2022 год, а в текущем году уже достигает 40%. Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации) долговая цепочка – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производители из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.