В СМИ и соцсетях критикуют назначение "20-летней" девушки руководителем протокола главы Минздрава: на самом деле ей 25 и она магистр политологии

Новость о том, что "20-летнюю" Анну Дорош назначили руководителем протокола министра здравоохранения за считанные часы разлетелась по сети. СМИ, эксперты по коммуникации и многочисленные комментаторы возмущались: как молодая девушка, которая, вероятно, не успела получить высшее образование, возглавила протокольную службу.

Анна Дорош за считанные часы стала популярной. О ней написали десятки сообщений в СМИ, сотни публикаций в соцсетях. И все сообщения – без ее комментариев. Главное же: почти каждая публикация содержит ложные утверждения. На самом деле Анне Дорош, как удалось выяснить OBOZ.UA, 25 лет. Она магистр политологии и имеет опыт работы в правительстве.

OBOZ.UA удалось связаться с Анной Дорош и несколькими ее коллегами. На момент публикации Анна отказалась давать комментарий, однако подтвердила, что ей 25 лет и она магистр политологии. Ее коллеги на условиях анонимности рассказали, что Дорош работала в Секретариате Кабмина (фактически выполняла функции помощницы заместителя министра юстиции Светланы Терещенко).

А карьеру она начала с должности главной специалистки одного из департамента Черновицкого горсовета (фактически самая низкая должность в структуре). Она действительно успела построить карьеру, однако она отвечала требованиям на эту должность (имела трехлетний опыт государственной службы, законченное высшее образование).

Новость об Анне Дорош за считанные часы широко разошлась в десятках СМИ и соцсетях. О девушке написал и эксперт по вопросам ЖК Олег Попенко. Он возмутился, что "в открытом доступе нет ни понятной биографии, ни информации об образовании, ни объяснения, благодаря каким именно профессиональным достижениям в 20 лет можно возглавить протокол министра". По меньшей мере последнее утверждение – ошибочно.

Пиарщица Татьяна Лупова на своей странице в Facebook удивлялась, каким образом Дорош назначили "без должного образования". "Ну возможно там зав отделом кадров самоубийца, то почему бы и не нарушить закон ради такой звезды", - написала Лупова. На самом деле Анна Дорош имеет диплом магистра политологии.

Прокомментировал назначение и волонтер Андрей Боечко. Как и другие комментаторы, он распространил ложные утверждения о Дорош. "Службу протокола министра возглавила 20-летняя Анна Дорош", – написал он.

Для сравнения, Михаил Федоров (действующий министр обороны) возглавил министерство цифровой трансформации еще в 2019-м, когда ему было всего 28 лет. Анне Дорош, которая теперь руководит протоколом министра (обеспечивает планирование, организационное и церемониальное сопровождение рабочего графика министра, а также соблюдение дипломатического или делового этикета) – 25 лет.

Отметим, отдельные комментаторы назначения Дорош и СМИ также рассказывали и об отце Анны Дорош Владимире – волонтера и бывшего советника экс-главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Стоит отметить, что для оценки эффективности Дорош в должности необходимо оценивать результаты ее работы, а не возраст, информацию об отце и фотографии из соцсетей. OBOZ.UA не дает оценку решению о ее назначении, однако призывает воздерживаться от публичных атак и распространения непроверенной информации.

