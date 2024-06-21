В сети объяснили, почему энергоемкие предприятия Украины не смогут покупать электричество за границей

Федерация работодателей Украины (ФРУ) и Ингулецкий горно-обогатительный комбинат Рината Ахметова 11 июня публично пожаловались на решение Кабинета министров, гарантирующее отсутствие отключений электроэнергии предприятиям, которые 80% необходимого им ресурса покупают по импорту.

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Об этом пишет ЦЕНЗОР.НЕТ.

Отмечается, что еще в октябре 2023 года Кабмин утвердил постановлением №1127 Положения об импорте электроэнергии в условиях военного положения. Документ предусматривал возможность избегания отключений для предприятий, импортирующих не менее 30% электроэнергии от своих потребностей с мая по сентябрь и не менее 50% с октября по апрель.

Такое решение было принято для того, чтобы стимулировать бизнес осуществлять импорт электроэнергии, несмотря на то, что в отдельные периоды импорт был экономически не обоснован из-за ценовых ограничений на рынке в сутки вперед (РДН).

В марте-мае 2024 года из-за обстрелов российских террористов ТЭС и ГЭС ситуация в энергетике значительно ухудшилась.

Правительство отреагировало на это постановлением №611 от 30 мая, которым внесло изменения в Положение об импорте. Документ установил минимальный предел импорта электроэнергии для отсутствия ограничений на уровне 80% с 1 июня.

Предприятия начали конкурировать за импортный ресурс во избежание отключений. В часы пикового потребления мощность импорта достигает технического предела – 1,7 ГВт.

Из-за того, что спрос превышает технические возможности импорта, на аукционах "Укрэнерго" с распределения межгосударственного пересечения началась оживленная конкуренция.

Принцип таких аукционов состоит в том, что в случае неудовлетворенного спроса импортеры торгуются, предлагая плату за каждую МВт-ч. Эти средства распределяются поровну между двумя системными операторами торгующих стран и должны быть израсходованы на увеличение мощности пересечения.

С начала июня в пиковые часы стоимость пересечения на румынском направлении доходила до 150 евро/МВт-ч. При этом стоимость электроэнергии на РДН Румынии составляет 100-120 евро/МВт-ч. То есть плата за пересечение увеличивает цену ресурса для потребителя в 2,5 раза.

В этой ситуации преимущество имеют предприятия, в себестоимости которых электричество занимает небольшую долю. Недавно об этом выпустил заявление электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь" Виктор Пинчук, у которого электроэнергия занимает 25% в себестоимости стальной заготовки.

"На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может вырасти до любого уровня. Но ради неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости своей" продукции", – говорится в заявлении завода.

Следовательно, для энергоемких предприятий – металлургии, ГОКов, химических предприятий – это экономическая смерть. Либо нужно идти в банкротство, либо выключаться во время графиков отключений, пишет издание.

"Учитывая технологические циклы на таких предприятиях, это приведет к длительным простоям. Соответственно – минус по выручке, налогам, рабочим местам и ВВП для страны", – говорится в сообщении.