В сентябре энергетики ДТЭК вернули свет 860 тыс. семей после обстрелов

В сентябре энергетики компании ДТЭК вернули свет более 860 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

Больше всего обновлений было на Донбассе, которая остается одним из районов наиболее активных боевых действий. Здесь за сентябрь энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение домов 539 тысяч семей в 464 населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов региона.

Также от обстрелов страдает Днепровщина, особенно юг области. Здесь благодаря работе энергетиков снова со светом 293 тысяч семей.

Еще для 29 тысяч семей восстановлен свет в Одесской области, которая часто страдает от вражеских ракетных обстрелов.

Напомним, недавно россияне атаковали дронами одну из ремонтных бригад энергетиков ДТЭК в Донецкой области.