В России серьезно выросла в цене еда: причиной стали подорожавший бензин из-за атакки украинских дронов по НПЗ

Из-за войны в России растут цены на еду. За последнее время в магазинах подорожало мясо, включая курятину, вновь выросло в цене масло, россияне жалуются на дорогие фрукты. Дополнительных процентов к ценам на продукты добавило подорожание и дефицит бензина, которого в РФ не хватает из-за атак ВСУ по российских НПЗ.

В России растут цены на еду

В России новый виток роста цен на еду. Жители жалуются, что вновь подорожало сливочное масло, свинина, говядина, яйца, растут цены на овощи и фрукты.

Главная, причина, конечно, это война, которую ведет президент Путин и его окружение. Последней причиной роста цен тали атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории РФ. Из-за этого выросли цены на бензин во всех регионах, а во многих уже бензина просто нет. Есть проблемі с А-95 даже в Москве.

Естественно это не могло не отразиться на ценах на продукты. Так в этом году свинина в России подорожала уже на 25%, а курятина – на 24%. На 10,5% выросла в цене говядина, хотя этот вид мяса уже давно малодоступен для обычных россиян.

Так, например, в Питере, один из блогеров показал цены в обычном магазине. Сливочное масло тут продается по 299 – 350 руб. (150 – 175 грн). В Украине сливочное масло можно купить от 89 грн.

Куриное филе в Питере продают по 579 – 629 руб. (290 – 315 грн). В Украине – от 229 грн. Стакан сметаны в Питере стоит 189 – 249 руб. (95 – 120 грн). В нас – от 40 грн.

Перейдут на макароны и крабовые палочки

Уже сейчас в России эксперты говорят, что больше всего в ближайшее время подорожают морепродукты и рыба, включая икру. Рост составит как минимум 10-12%. Уже сейчас красная икра во всех супермаркетах РФ продается в специальных витринах в защитных коробках, словно дорогой алкоголь.

Есть кальмары и устрицы в РФ давно роскошь, теперь даже селедку покупать не всем будет по карману. Больше россияне будут интересоваться крабовыми палочками.

В России также подорожал алкоголь. Например, пиво вместо 60 руб за баночку в прошлом году теперь стоит 100 руб. Подорожали вино и крепкие напитки. В результате россияне на 12% снизили покупку "горючего". Например, пиво стали покупать почти в 9 раз меньше, а водку на 4%, коньяк почти на 9%. Конечно, в России пить меньше не стали, просто перешли на самодельные напитки, такие как самогон, домашнее вино и т.п.

Также дорого россиянам покупать свежие фрукты. Например, новый урожай яблок в магазинах продают по 159 – 170 руб (80 – 85 грн). Тогда как бананы стоят 110 – 118 руб. (55 – 60 грн). Но скоро подорожает и экзотика – бананы, апельсины.

Зато по опросам жители страны-агрессора переходят на макароны и крупы. Хотя с гречкой в этом году у россиян снова беда, по прогнозам она может вырасти в цене на 15%. Поскольку Россию накрыла засуха и снижение посевных площадей.

Любимая россиянами картошка вновь в этом сезоне будет бить рекорды. По прогнозам ее соберут на 30% меньше. Снова помешала погода, а также снижение посевных площадей. Поэтому в магазинах цена вырастет уже выше 100 руб. за килограмм. А завозить ее будут из Китая и других стран.

В Госдуме уже собираются установить контроль над ценами на еду. Депутаты во всем винят владельцев торговых сетей, а не войну. Поэтому хотят ограничить торговую надбавку на хлеб, молочные продукты и крупы до 10%.

Также жителям РФ советуют переходить на подсобное хозяйство. Вспомнить советские времена и обзавестись 10 сотками огорода, где все будут выращивать себе картофель, овощи, ягоды, а не бегать по супермаркетам в поисках дешевой еды.