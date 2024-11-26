В РФ банки хотят отбирать деньги у граждан, а еда только дорожает: у Путина ищут, чем заткнуть дыры в военном бюджете

Из-за войны и санкций в России дорожает все, начиная от продуктов и заканчивая ценами на авто и кредитами. А власти пытаются пополнить траты на войну за счет собственных граждан. Кроме сливочного масла, которое уже стало элитным продуктом в магазинах, растут цены на молочку, мясо, курятину, бензин, российские автомобили. А мигрантов, которых еще недавно депортировали на родину, вдруг посчитали нужной рабочей силой и решили обложить налогами. Все это делается для того, чтобы хоть как-то пополнить военный бюджет.

Видео дня

По прогнозам, в следующем году могут упасть цены на нефть, которая является основным фактором для наполнения российского бюджета.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Еда в России дорожает

В России из-за войны и санкций инфляция растет огромными темпами. Если официально Росстат говорит лишь о 8% инфляции, то неофициально называется цифра 15%.

Не успели россияне пережить скачок цены на сливочное масло – теперь пачка в 180-200 г стоит до 320 руб. (160 грн. – Ред.) – как под угрозой все молочные продукты. Молоко, кефир, йогурты, сырки – с начала года подскочили в цене на 14%.

Например, блогер из Санкт-Петербурга, который показывает цены в супермаркетах, на днях в своем видео показал цену на сметану: стаканчик стоит 135-180 руб. (65-90 грн. – Ред.).

Многим россиянам не по карману будет на Новый год купить и запечь индюшку. Сейчас за килограмм мяса индейки просят более 680-770 руб. (340-385 грн), а к Новому году может быть 900-1000 руб. (450-500 грн) и выше. Хозяйки жалуются, что вместо индюшатины придется обходиться курицей. Правда, и она взлетит в цене.

Да и цены на мясо уже бьют рекорды в РФ. Так, говяжья вырезка в супермаркете стоит 2000 руб. (1000 грн), такие части, как лопатка, задняя часть, битки – 720-1000 руб. (360- 500 грн).

Яблоки в маркетах продают по 220-230 руб. (110-115 грн), огурцы по 220-270 (110-135 грн) и даже по 500 руб. (250 грн).

"Я уже походила по магазинам и посмотрела цены. Понимаю, что к Новому году все еще подорожает на 20%. Поэтому будем рассчитывать на селедку, хек, картошку и собственные овощные консервации", – говорит жительница Питера Людмила Афанасьева.

Центробанк РФ может заморозить деньги россиян

В РФ уже остановилось строительство жилья, на которое россияне брали ипотеку. Из-за повышения ключевой ставки до 21% банки потребительские кредиты выдают под 40%. Нет смысла брать деньги под такие бешеные проценты.

Теперь инвесторы, которые вкладывали деньги в квартиры в новостройках для перепродажи или для получения пассивного дохода, вынуждены будут нести свои сбережения в банки на депозиты или делать вклады. Правда, россияне не доверяют своим банкам и опасаются, что из-за войны и проблем в экономике в один прекрасный день государство просто заморозит их деньги либо проценты по ним. Или как минимум ограничит доступ к деньгам, чтобы сдержать инфляцию.

Глава ЦБ клянется, что этого не будет, но ей мало кто верит. Потому что многие еще помнят события 1991 года.

"Единственный выход – покупать валюту и хранить ее под подушкой. Сейчас вкладывать деньги даже в бизнес нет никакого смысла. Война, инфляция, санкции все сожрут и оставят ни с чем", – делятся россияне в соцсетях.

Нефть может подешеветь

Кроме еды, в РФ дорожают и другие товары. Даже ВАЗ объявил о повышении цен на "Ладу". Конкуренцию ему составляют китайские автомобили, которые уже заняли 60% рынка. Это вызывает опасения у руководства АвтоВАЗа, но россияне голосуют кошельком и готовы стоять в очередях, чтобы купить не российское авто, а хотя бы то, что может ездить по дорогам без постоянных проблем.

Также россияне готовятся к повышению оплаты за ЖКХ, примерно на 10%.

Опасаются россияне и того, что цена на нефть в следующем году может упасть ниже $70 за баррель. А это уже может стать катастрофой для российской экономики, которая работает исключительно на войну ради амбиций путинского режима.

Предполагается, что другие страны могут увеличить добычу нефти, поэтому цены упадут до $40.

Чтобы наполнить бюджет в РФ, как и в 2023 году под елочку, резко вырос курс рубля, сейчас он составляет 103 руб. Таким образом, вероятно, хотят заставить бизнес, который имеет дело с валютой, заплатить больше налогов в рублях в казну.

Дошли даже до мигрантов – решили увеличить плату за патент на работу на 50%, сделать платной регистрацию. И таким образом пополнить траты на войну на 10 млрд руб.

Еще недавно мигрантов из РФ гнали в шею, высылали, устраивали облавы, запретили ряд работ для них. А теперь вдруг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что России нужны мигранты как рабочая сила, поскольку в стране сложная демографическая ситуация.

Несмотря на всю браваду, путинский режим ощущает серьезные проблемы в экономике. С одной стороны, он тратит миллионы долларов на войну, демонстративные ракетные удары и запугивание как украинцев, так и европейцев. С другой стороны, собирает по сусекам деньги на войну и вгоняет в нищету собственное население.