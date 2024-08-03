В Польше заявили, что будут ремонтировать один из пунктов пропуска из Украины: могут быть огромные очереди

В Польше в связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуске будут существенные трудности с движением транспорта. Ремонтные работы продлятся до 14 ноября.

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Об этом, как пишет RMF24, сообщили в Надбужанском отделе пограничной службы. Водители грузовиков должны учитывать перебои в движении

"Ориентировочный срок завершения ремонта – 14 ноября этого года. Перевозчики, по возможности, должны выбрать до того времени другие пункты пропуска. Работы и связанные с ними перебои начнутся в понедельник", – сообщают в ведомстве.

Отметим, 2 августа в очереди на выезд из Польши в Украину через пограничный переход в Дорогуску было около 300 грузовиков, а ориентировочное время ожидания пересечения границы составляло 10-12 часов.

Следует напомнить, что ранее протесты на границе польских аграриев и перевозчиков привели к потере миллиардов долларов. В очередях находилось по три тысячи автомобилей. Однако сейчас речь идет исключительно о технических ограничениях в связи с ремонтными работами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск анонсировал запрет ряда украинских продуктов в Польше. Он отметил, что речь идет о яйцах, фруктах и мясе, которые поляки считают важными для своего рынка.

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