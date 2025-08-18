В Одесской области перевозчикам за три недели выписано штрафов на более чем 10 млн грн, – Лагунин

В Одесской области инспекторы Государственной службы безопасности на транспорте (ГСБТ) за три недели насчитали более 10 миллионов гривен штрафов за нарушение правил перевозок.

Видео дня

Об этом в своей заметке на Facebook сообщил председатель ГСБТ Никита Лагунин. По его словам, впечатляющая сумма не является поводом для радости, ведь она стала следствием пренебрежения правилами со стороны перевозчиков.

"Это не донаты, не добрые дела и не налоги. Это деньги, уплаченные за нарушения. Да, они пойдут в бюджет страны, которая воюет. Но путь к этим средствам – через разрушенные дороги, опасность на трассах и равнодушие к правилам", – подчеркнул он.

Руководитель службы отметил, что главная цель контроля – не наполнение бюджета штрафами, а изменение поведения перевозчиков.

"Я хочу отчитываться иначе: "Тысячи проверок – и почти ноль штрафов". Чтобы люди соблюдали правила не из-за наказания, а потому что это безопаснее, честнее и правильно. Я уверен, что мы к этому придем. И тогда "ого" будет вызывать порядок на дорогах, а не сумма штрафов", – подчеркнул Лагунин.

Справочно

Системные проверки "Укртрансбезопасности" продолжаются на юге с 21 июля, и их цель – сохранить дорожную инфраструктуру и повысить безопасность движения.