В Одессе появился новый офис СК 'Экспресс страхование'

СК "Экспресс Страхование", входящее в "Укравто Групп" и специализирующееся в сфере автострахования, открыло новое представительство в Одессе по адресу ул. Сегедская, 23.

Одесса как важный экономический, культурный и транспортный центр юга Украины стала логичным выбором для дальнейшего расширения сети компании, которая сегодня насчитывает более 60 точек продаж. В городе сосредоточено большое количество автовладельцев, нуждающихся в качественном автостраховании, а также других видов страховых услуг.

Теперь жители Одессы и близлежащих регионов могут получать полный спектр страховых продуктов и сервисов, входящих в широкий портфель компании.

По словам руководителей СК "Экспресс Страхование", открытие концептуально нового представительства в Одессе – это продолжение реализации стратегии развития бизнеса в регионах и важный шаг на встречу клиентам, которые, несмотря на цифровизацию общества, желают получить сервис "с человеческим лицом", сочетающий современные стандарты обслуживание с заботливым подходом к каждому клиенту.

Благодаря 16-летнему опыту работы на рынке и налаженному сотрудничеству с крупнейшей в Украине сетью официальных СТО, СК Экспресс Страхование предлагает максимально удобный сервис для автовладельцев. Сопровождение клиентов осуществляется на каждом этапе – от заключения договора страхования до выплаты возмещения и организации качественного ремонта автомобиля на официальных СТО по всей стране. В случае наступления страхового случая за каждым клиентом закрепляется персональный аварийный комиссар, который принимает решение всех юридических, финансовых и организационных вопросов – до полного восстановления автомобиля.

"Мы видим свою миссию не только в предоставлении качественных страховых услуг, но и в том, чтобы стать поддержкой для наших клиентов в самые сложные времена. Открытие представительства в Одессе свидетельствует о нашем стремлении быть рядом, слышать и понимать каждого клиента. Мы хотим, чтобы каждый обратившийся к нам почувствовал, что его интересы действительно важны для нас", – подчеркивает директор по коммерческой деятельности СК "Экспресс Страхование" Екатерина Лукашенко.

Справка:

ОДО "Экспресс Страхование" основано в 2008 году с участием лидера украинского автомобильного рынка – "Укравто Групп". Компания специализируется на автомобильном страховании. Компания представлена в более чем 60 точках продаж по всей Украине и активно расширяет сеть партнерских СТО. На сегодняшний день количество СТО-партнеров составляет более 100, и этот показатель продолжает расти, что позволяет обеспечивать быстрое и качественное урегулирование страховых случаев для клиентов в разных регионах.