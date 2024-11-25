В обменниках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам перед 1 декабря

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 29 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн. Вечером же 25 ноября те покупают валюту в среднем по 41,23 грн, а продают по 41,76 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара как в покупке, так и в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. В банках же, по его прогнозу, ожидается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером же 25 ноября в банках доллар стоит в среднем 41,15 грн в покупке и 41,65 грн в продаже.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшее время определять поведение участников валютного рынка будет то, что "эта рабочая неделя – последняя в ноябре". По его словам:

В начале недели компании будут еще завершать свои расчеты с бюджетом по налогам, что "несколько увеличит объемы предложения валюты на рынке в понедельник-вторник и будет положительным для гривни на межбанке".

Со среды-четверга компании сосредоточатся на внутренних и внешних расчетах с контрагентами на отчетную дату. Что "увеличит спрос на валюту со стороны импортеров".

"А вот объемы продаж валютной выручки экспортерами останутся небольшими. Те будут продавать только такие объемы СКВ (свободно конвертируемая валюта. – Ред.), которые им понадобятся для закрытия расчетов с украинскими контрагентами в гривне и обеспечения выплат зарплат персонала по итогам ноября", – объяснил аналитик.

Таким образом, отметил он, на межбанке спрос на валюту останется высоким, а предложение снизится. При этом:

Всю разницу между спросом и предложением придется перекрывать Нацбанку – посредством интервенций по продаже дефицитного доллара.

Ценники, по которым НБУ будет закрывать нехватку валюты на рынке и объемы этих интервенций, "будут формировать курсовой тренд на межбанке в этот период".

А дешево регулятор доллар из сократившихся резервов не будет продавать.

"С другой стороны, особо задирать свои котировки продажи валюты на межбанке Нацбанк тоже не может. Инфляция и так уже выше пересмотренного недавно прогноза регулятора. До конца года усилить и без того сильные девальвационные настроения среди бизнеса и граждан Нацбанк не может себе позволить. Ведь это немедленно будет максимально заложено компаниями в ценники товаров и услуг, что опять же станет дополнительным топливом для инфляции. Поэтому ценники НБУ при интервенциях будут находиться в пределах среднерыночного курса", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести "обратный обмен валюты", т. е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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