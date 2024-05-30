В Николаевской обладминистрации в три раза завысили цены на материалы для фортификаций – СМИ

По данным журналистов-расследователей, стоимость сосновых бревен, которые используются для строительства фортификационных сооружений, с учетом доставки должна составлять для Николаева 3900 – 4400 грн за кубометр. А в сметах Николаевской ОВА стоит цена втрое выше – 11 400 грн. Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші".

"Государство изымает бревна у государственных лесхозов на нужды ВСУ. В первом квартале этого года древесину забирали по цене от 1 700 до 2 600 грн за кубометр с НДС в зависимости от диаметров бревен и класса качества древесины. Доставка… в Николаев стоит от 1 100 до 1 500 грн/куб. Еще 300 гривен стоит подвоз/загрузка. Следовательно… стоимость сосновых бревен в Николаеве должна составлять от 3 900 до 4 400 грн за кубометр. Но в фортификационных сметах николаевцев стоит цена 11 400 грн. То есть фактически втрое дороже рыночных цен", - говорится в публикации "Наших грошей".

Издание отмечает, что биржевая цена сосны, которую свободно реализуют государственные лесхозы, на "Украинской энергетической бирже" сейчас составляет около 2 400 грн за кубометр.

Также отмечается, что в цену 11 400 грн, которая указана в сметах Николаевской ОВА, не включена стоимость транспортировки. Доставка по области к месту строительства в смете указана отдельно и стоит 720 грн за кубометр с НДС, пишут "Наші гроші".

По сравнению с ценами в некоторых других регионах, в Николаеве стоимость бревна больше почти в семь (!) раз, говорится в расследовании.

"Самая очевидная разница с ценами в сметах Госагентства по восстановлению в Сумской области, где бревна учтены по 1 752 грн, – николаевские бревна почти в семь раз дороже. Кроме того, николаевская древесина почти втрое дороже цен, которые "Наши деньги" находили в системе "Прозорро". К примеру, в апреле две воинские части заказали бревна на сотни миллионов гривен по 4 236 – 4 320 грн за кубометр. Более того, даже в скандальных контрактах Харьковской обладминистрации древесина вдвое дешевле николаевской сметы", - отмечается в публикации.