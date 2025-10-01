В начале сентября цены упали из-за возвращения атомных блоков из ремонтов и уменьшения потребления, – Серебренников

В начале сентября цены на электроэнергию в Украине существенно снизились. Заместитель директора по исследованиям DIXI GROUP Богдан Серебренников рассказал, почему это произошло.

Видео дня

По его словам, главным фактором стало возвращение энергоблоков из ремонтов.

"Это очень классическая ситуация, когда летом происходит большая ремонтная кампания, электростанции, энергоблоки ремонтируются, готовятся к вхождению в осенне-зимний период, то как раз в сентябре очень часто они возвращаются из ремонтов и образуют дополнительное предложение на рынке. Объем производства растет, предложение растет", – сказал Серебренников.

В то же время с началом осени снизился спрос на электроэнергию.

"Очень часто в сентябре происходит снижение температуры, что влияет на снижение потребления, то есть снижение спроса. С одной стороны, увеличивается предложение, например, вернулись два блока "Энергоатома" из ремонта, они предлагают уже электрическую энергию. С другой стороны, спадает спрос, очевидно, можно ожидать снижения цены", – подчеркнул эксперт.

Серебренников также обратил внимание на новый фактор – развитие малой генерации.

"При этом у нас есть еще одна интересная тенденция в Украине, в энергосистеме – это развитие распределительной генерации, так называемой малой генерации. Ее объем постепенно растет, например, бизнес устанавливает себе генерацию для того, чтобы иметь лучшую надежность энергоснабжения. За последние два года перечень именно этой распределительной генерации, которую установили себе потребители, даже не говорю за производителей, она существенно выросла", – сказал он.

Этот фактор, по его словам, дополнительно снижает спрос на рынке: "Чем больше этой генерации растет, с одной стороны, тем больше есть предложение, с другой стороны, часто меньше есть спрос, потому что эти потребители уже сами себя обеспечивают энергией и, соответственно, спрос на рынке уменьшается, потому что часть электрической энергии они сами для себя производят".

Подытоживая, эксперт отметил, что падение цен на электроэнергию в сентябре является закономерным следствием рыночной динамики.

"Вот мы и имели ситуацию, когда в сентябре предложение выросло из-за возвращения из ремонтов, спрос снижался из-за более умеренной температуры воздуха, соответственно, цены упали", – пояснил Серебренников.

Напомним, председатель совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков считает, что сентябрьский спад – это обычный сезонный эффект после летнего пика потребления, а также следствие высокой генерации, в частности солнечной.