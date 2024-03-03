В Литве вскоре начнут конфисковать авто с российскими номерами: все подробности

В Литве напомнили, что в стране скоро начнут конфисковать авто с российскими номерами. Транспортные средства, зарегистрированные в России, должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта этого года.

Также возможна перерегистрация таких автомобилей в Литве. Об этом сообщили на официальном сайте таможни Литовской Республики.

Если лица, которые имеют автомобили с российскими номерами, не сделают этого, они будут считаться нарушителями законодательства. Они могут быть привлечены к ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля.

Исключение распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в России по упрощенному проездному документу (УПД). Такой транзит через территорию Литвы не может длиться дольше 24 часов. Во время транзита транспортное средство должно сопровождать его владелец – если этого человека в машине нет, транспортное средство на территорию Литвы не пустят.

Отметим, что таким образом страна выполняет требования ЕС по ввозу и вывозу товаров из России.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне, успевшие ввести в Литву машины, обязали принять меры, чтобы их автомобили покинули территорию балтийской страны. При этом выехать в другую страну ЕС им не удастся.

Ограничения также запрещают ввоз в Литву каких-либо транспортных средств, зарегистрированных в России и имеющих российский номерной знак, даже временного использования. Запрет распространяется на такие средства независимо от гражданства их владельца или водителя.

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