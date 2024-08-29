В 'Ковлар Груп' заявили о массированной информационной атаке

14-25 августа в украинских СМИ появилось около 100 однотипных публикаций, целью которых была дискредитация компании "Ковлар Групп", ее учредителей и сотрудников.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Директор "Ковлар Групп" Константин Калафат считает, что размещение этих публикаций является частью спланированной информационной кампании, связанной с деятельностью недобродельных конкурентов, которые при поддержке коррумпированных чиновников принимают участие в государственных закупках огнезащитных материалов. "Как показывает практика тендеров последних лет, цена огнезащитных материалов Ammokote производства "Ковлар Груп" значительно ниже, чем цена продукции, с которой побеждают в тендерах недобродетели, обманывающие государство и воруют из бюджета Украины сотни миллионов гривен", – сообщил он.

Следует отметить, что тему многомиллионных хищений бюджетных средств в тендерах на противопожарную защиту государственных объектов исследовал журналист проекта "НАШИ ДЕНЬГИ" Юрий Николов. Согласно его расследованиям в 2014, 2019 и 2024 годах, завышение цен на огнезащитную краску и шпатлевку для нужд атомной промышленности составляло до 5 раз, а в проектах по строительству покрытий стратегических объектов энергетики – до 10 раз.

Эксперты медиасообщества оценивают стоимость такой атаки в пределах $50-100 тыс., что свидетельствует о серьезности намерений заказчиков черного пиара испортить репутацию флагмана украинской огнезащитной отрасли, который мешает разворовывать средства на государственных закупках.

Вероятно, конечной целью атаки коррумпированных дельцов является прекращение деятельности крупнейшего украинского производителя огнезащитных материалов, который формирует прозрачные правила игры на рынке и предлагает одну из самых низких цен на продукцию. Если такой замысел осуществится, то строительная отрасль получит значительное повышение цен на огнезащиту, а государство будет вынуждено тратить значительно большие средства на закупку огнезащитных материалов.

Созданная в 2015 году "Ковлар Груп" производит по современным технологиям более 25 видов средств пассивной огнезащиты, что позволяет украинским заказчикам строительства получать высококачественную продукцию по доступной цене. Научные разработки и клиентоориентированный подход позволили компании за 9 лет вырасти из стартапа к крупнейшему отечественному производителю огнезащиты, занимающему сейчас около 60% рынка.

В компании сообщили, что, несмотря на информационную атаку, продолжают работать в обычном режиме и инвестировать в разработку новых продуктов. Также Ковлар Групп принимает все возможные меры для привлечения к ответственности лиц, которые привлечены к созданию и распространению клеветнической информации и готовит заявления в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины для расследования этого инцидента.