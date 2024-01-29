В Киеве введены в эксплуатацию первые комплексы ЖК Lucky Land

Группа компаний DIM продолжает активно строить и приветствует инвесторов 1,2 и 3 пусковых комплексов третьей очереди эко-города Lucky Land с получением сертификата, подтверждающего соответствие завершенного строительства объектов проектной документации и готовность к эксплуатации.

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"Начинаем этот год с ввода в эксплуатацию 251 квартиры, это 19 775 тыс. кв.м жилья, три дома, получивших сертификат готовности от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины", – отмечает Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM.

"Сегодня у нас 251 квартира, 19 775 тыс. кв.м, введенных в эксплуатацию, вместо тысячи слов." – отмечает Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM.

По его словам, технологичность, эстетика, энергетическая независимость, качество и сервис - 5 опор, на которых прочно стоит бренд группы компаний DIM и это сквозная философия компании и заложена в каждом проекте.

LUCKY LAND – жилой комплекс класса комфорт-плюс, где соединены киевское архитектурное наследие и современные инновации. С 28,5 га земли, 7 кварталов и 23 домами, он формирует центр мегаполиса со всей необходимой инфраструктурой.

К услугам будущих жителей LUCKY LAND – собственная развитая инфраструктура и барбекю, дизайнерские лобби и квартиры с ремонтом, закрытая придомовая территория. Как всегда зеленый двор без авто, а для владельцев машин – подземный паркинг. Безопасность обеспечивает круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Удобное расположение вблизи хвойного леса и Lavina Mall гарантирует зеленое окружение и доступ к развлечениям. Будущие жители также смогут выбрать между 6 детскими садами и частной Креативной Международной Детской школой.