В июне ДТЭК возобновил электроснабжение домов 341 тыс. семей, которые были без света в результате атак

В прошлом месяце энергетики ДТЭК вернули свет 341 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, в Донецкой области, где сохраняется очень тяжелая ситуация из-за постоянных боевых действий, энергетикам удалось за июнь восстановить электричество для 200,2 тысяч семей. Энергетики ежедневно продолжают восстанавливать сети в прифронтовом регионе – разрешает безопасность и военные.

В тот же период получили повреждения и сети Днепропетровской области, где за месяц удалось восстановить свет для 121 тысяч семей. Враг регулярно обстреливает Днепропетровщину, особенно страдает юг области.

Не прекращает враг атаковать и Киевщину, где за последний месяц энергетикам пришлось восстанавливать электричество для 18,8 тысячи семей.

Кроме того, за первый месяц лета энергетики ДТЭК вернули свет 835 семьям жителей Одесщины, дома которых были обесточены в результате очередных вражеских атак.

"В июне враг продолжал атаковать энергоинфраструктуру страны. Однако энергетики всей страны совместными усилиями продолжают снабжать жителей электроэнергией. Наша задача – максимально насколько возможно в условиях регулярных обстрелов обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом. За более чем два года полномасштабной войны мы вернули свет уже 12,7 миллионам семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донетчине и в столице", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, за первые пять месяцев 2024 года энергетики ДТЭК вернул свет около 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.