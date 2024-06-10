В 'Интерпайпе' призвали ввести 100% бронирование для металлургов

Из-за специфики существующей системы бронирования и ситуации на рынке труда металлургическая отрасль не может обеспечить себя кадрами и в ближайшей перспективе будет поставлена на грань выживания.

Об этом рассказал директор по персоналу компании "Интерпайп" Виталий Пахомов.

"При текущих подходах к бронированию заводы "Интерпайпа" рискуют остановиться из-за отсутствия рабочих рук. Уже сейчас дефицит персонала составляет 12%, а на некоторых участках – 25%. Более 10% рабочих мобилизовано, часть людей безвозвратно уехала, остальные – следствие естественной текучести персонала, которая была и до войны", – говорит Пахомов.

По его словам, в компании ожидают, что часть людей просто не выйдет на изменения из-за усиления мобилизационного законодательства и страха получить повестку по дороге на работу или домой. А существующая схема бронирования не позволяет компании полноценно работать.

"По закону мы можем забронировать не более 50% от численности действующего персонала, остальные потенциально должны "отдать" фронту. Этой 50% квоты бронирования металлургии не хватает. Ведь с усилением мобилизационного законодательства мы можем потерять большую часть второй половины персонала и заменить их не сможем. Кроме того, важно учитывать, что 50%-ная бронь относится к общему количеству военнообязанных в компании, в число которых не включаются уже мобилизованные. Иными словами, чем больше наших работников идут за мобилизацией, тем меньше можем забронировать оставшихся работать", – отметил директор по персоналу.

Он подчеркнул: одним из вариантов, который может обеспечить предприятиям сохранения объемов производства, может быть распространение на металлургию 100% бронирования, которое применяется для предприятий топливно-энергетического комплекса.

"Хорошим вариантом может быть полное бронирование по определенному перечню критических профессий, которые невозможно быстро переквалифицироваться. К примеру, переучить стропальщика или штабелировщика можно за месяц. А сталевара, машиниста станка, токаря или оператора станка с ЧПУ нужно обучать до года для приобретения базовых навыков и квалификации, а для достижения целевой квалификации нужны годы", – подчеркнул Пахомов.

Он отметил, что предприятия в прифронтовых регионах не смогут решить проблему нехватки персонала без изменения системы бронирования. А без таких изменений нельзя не исключать сценарий понижения объемов производства, что негативно и для компании, и для государства.

Напомним, ранее в Офисе президента отказались от идеи так называемого "экономического бронирования" от мобилизации, которая предусматривала бронирование только для украинцев с зарплатой более 35 тысяч, или при уплате ежемесячного взноса в размере 20 тыс. грн. Эта идея экономического бронирования вызвала волну критики среди военных, экспертов, населения и даже чиновников. Поэтому от нее отказались – как от такой, которая будет воспринята как официальный откуп от мобилизации.