В ДТЭК Энерго подвели итоги прохождения второй зимы в условиях обстрелов энергетики

К концу минувшей зимы из-за повреждений от массированных обстрелов 1,4 ГВт тепловой генерации ДТЭК оставались не в работе, однако, усилиями энергетиков удалось восстановить 10 энергоблоков и дополнительно расконсервировать 2 блока.

Об этом во время дискуссии DiXi Group об итогах "военной" зимы и состоянии энергосистемы рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, понимая и чувствуя, что тепловая генерация остается востребованной, все доступное оборудование работало на максимуме.

"И даже не только для балансировки, как обычно, но и базовой нагрузкой, чтобы обеспечивать базовый уровень электроэнергии. Особенно в периоды, когда был рост потребления из-за погодных условий и низких температур", - уточнил он.

Салеев добавил, что также большой фокус усилий заключался в том, чтобы вернуть как можно большее количество мощностей на этот отопительный сезон.

"Мы смогли отремонтировать и вернуть после обстрелов в энергосистему 10 энергоблоков ТЭС. Также удалось расконсервировать 2 энергоблока, которые прибавили в энергосистему 500 МВт мощности. Это также оказало свое положительное влияние – этой зимой блоки работали на полную мощность", - рассказал он.

По словам Салеева, на всех ТЭС удалось провести плановые ремонты энергоблоков. В 2023 году их было реализовано 26. Инвестиции компании в ремонт ТЭС составили почти 4 млрд грн.

Также этой зимой удалось обеспечить тепловую генерацию энергоресурсами: "Для этого на полную мощность работали наши угледобывающие предприятия. Чтобы подстраховаться, сегодня также доставили из Польши на наши ТЭС почти 320 тыс. тонн импортного угля".

Салеев также отметил, что в феврале от обстрелов пострадали три ТЭС ДТЭК Энерго.

"Есть объекты, которые под обстрелами постоянно. Речь о прифронтовой Кураховской ТЭС в Донецкой области. Ее регулярно обстреливают, начиная с ноября. Только станция начинала работать, ее сразу атаковали. Возможно, все эти атаки были менее заметны в масштабах всей страны и энергосистемы, но это ощутимо для энергетиков, работающих на этих объектах. Им приходилось работать в этих условиях, восстанавливать оборудование. К сожалению, они это чувствовали и на себе, и на своем здоровье. В феврале, например, во время очередного обстрела пострадали 9 энергетиков Кураховской станции", - добавил он.

Салеев убежден, что борьба с энергетическими объектами продолжает быть целью неприятеля и этого отопительного сезона.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти 160 раз обстреливали тепловые электростанции ДТЭК.