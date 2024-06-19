В Днепре ФЛПам разрешили участвовать в конкурсе по софинансированию проектов в помощь защитникам Украины

В Днепре в муниципальную программу "Софинансирование проектов в помощь силам безопасности и обороны Украины" внесли изменения. Теперь кроме благотворительных фондов, общественных организаций и юридических лиц в конкурсе смогут принять участие и физические лица-предприниматели (ФЛПы). За соответствующее решение проголосовали депутаты на 52-й очередной сессии Днепровского городского совета.

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Такие изменения приняли обращение граждан во время проведения конкурса. По его результатам уже определены 4 победителя, которые получат софинансирование из бюджета для выполнения запросов подразделений сил безопасности и обороны в сумме 2,2 млн грн.

В рамках внесенных изменений определены и четкие сроки принятия решений конкурсной комиссией – 10 рабочих дней после окончания представления проектов.

После внесения соответствующих изменений в нормативные документы будет объявлен следующий конкурс, в котором смогут участвовать и ФЛПы.

Напомним, Днепровский городской совет софинансирует проекты в помощь силам безопасности и обороны Украины при наличии у участника конкурса реального запроса от подразделения и собственного взноса не менее 25% от стоимости запроса. Остальные — софинансирует городской совет.

Сумма проекта должна быть не менее 500 тыс. грн, но не более 1 млн грн.