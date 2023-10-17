В Днепр привезли 4 тысячи гуманитарных наборов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Луганской области
Вынужденные переселенцы из Луганщины, которые сейчас живут в Днепре, продолжают получать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи производятся в местном гуманитарном хабе Лисичанского территориального общества.
Фонд Рината Ахметова направил в этот центр поддержки 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.
В каждом наборе – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU