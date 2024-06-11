В Чернигове предприниматели жалуются на коррупционные поборы ГАСУ
На заседании Координационного совета по предпринимательству при Черниговской областной военной администрации предприниматели жаловались на коррупционную схему, созданную при Государственной аудиторской службе.
Об этом сообщает издание "Телеграф".
В частности, стало известно, что победители государственных тендеров в Черниговской области облагают данью 2% от суммы контракта. Если предприниматель отказывается платить, областная ГАСУ блокирует тендер, отправляет его документы на проверку и требует расторжения договора. Если и после этого взятка не выплачивается, ГАСУ инициирует уголовное дело.
По имеющейся информации, уголовные производства по жалобе Черниговского ГАСУ часто возбуждает Главное управление СБУ в автономной республике Крым.
С апреля 2023 г. Управление Северного офиса Госаудитслужбы в Черниговской области возглавляет бывший начальник управления Миндоходов АРК Крым Александр Кондрашов. В Крыму чиновник работал последние два года перед оккупацией.