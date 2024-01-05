В Черкассах готовят передел власти? СМИ заподозрили "пиарщика" Евпака

Депутат Черкасского городского совета от "Голоса" Виктор Евпак, вероятно, через приближенных лиц поддерживает акции протеста "Гроші для ЗСУ" в Черкассах. На этих акциях пикетируют против выделения средств из местного бюджета на ремонты, за которые, по данным журналистов, голосовал сам Евпак. Это может свидетельствовать о подготовке политика к переделу власти в Черкассах и его попытках самопиара.

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К такому выводу пришли расследователи проекта "СтопКор". Формально организатор акций протеста – местный фотограф Артем Кивак. Именно он 21 октября 2023 года подал в горсовет уведомление о проведении акции протеста и обозначил себя ответственным лицом за проведение мероприятия.

Журналисты отмечают, что ранее Кивак работал фотографом на разные информационные ресурсы, в частности "ЧеркасиLIVE", "ПроГоловне" и др. Однако также Кивак был сотрудником в компании Виктора Евпака Ekreative, утверждают расследователи.

Сам Евпак 11 ноября также поддержал протесты. Он обратился к митингующим с таким обращением: "Я с первых дней поддерживаю это сопротивление. И когда я услышал, что вы говорите о депутатах, то мне стало больно. Я один из них, хотя я не голосую, как они. Моя команда не голосует, как они".

Однако, как указано в материале, Евпак при утверждении городского бюджета на 2023 год голосовал "за". Именно в этом документе были предусмотрены расходы на ремонты, против которых выступают протестующие. Об этом заявил секретарь Черкасского городского совета Юрий Тренкин на закрытой пресс-конференции.

По его словам, за проект бюджета на 2023 год, куда входят средства на ремонт дорог, школ и т.п., голосовали и депутаты, которые сейчас поддерживают митингующих. В частности, и представитель от фракции "Голос". Также отмечается, что утверждение бюджета происходило уже при полномасштабном вторжении.

Евпак по образованию юриста, однако в свое время он построил ИТ-компанию Ekreative. Среди известнейших его реализованных стартапов – MapaMagic, Kidsloх и FoodHacker.

"Хотя Евпак как руководитель заявляет о наличии около сотни сотрудников в своей компании, однако данные из государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей свидетельствуют о том, что юридически такая компания в собственности Виктора Евпака отсутствует в Украине", – говорится в материале. Так, по данным госреестров, Евпак является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) и учредителем двух общественных организаций: ОО "Криейтов Помощь" и ОО "Новые Люди – Черкассы".

Журналисты предполагают, что на практике Евпак может заниматься бизнес-деятельностью на основании гражданско-правовых соглашений. А это в свою очередь может использоваться для оптимизации налогообложения, пишет "СтопКор".

В политику Евпак пришел в 2017 году, когда возглавил Черкасскую городскую организацию партии "Демоктратический альянс". В том же году Евпак начал реализацию проекта "Новые Люди – Черкассы", зарегистрированного как ГО. Главной целью организации стало предоставление благотворительной правовой помощи.

"Особое внимание привлек организованный форум "Это твой город", среди спикеров которого выделялся народный депутат от БПП Сергей Лещенко, посвятивший свое выступление теме коррупции в Украине и борьбе с ней. Именно тогда Лещенко попал в скандал по поводу приобретения квартиры в Киеве по рыночной стоимости в 300 тыс. долларов. Тогда же Виктор Евпак выступал как помощник народного депутата Лещенко на общественных началах", – отмечают журналисты.

В 2019 году на выборах в Верховную Раду Евпак выдвигался в качестве кандидата от партии "Голос" в 194 округе (Приднепровский район Черкасс). Однако победить Евпаку не удалось, и в 2020 он огласил, что будет баллотироваться в мэры Черкасс. Тогда политик проиграл гонку Анатолию Бондаренко ("За Майбутнє").

"В конце декабря и начале января 2022 года Евпак выступает с активной критикой власти и удачно размещает своего представителя в исполнительном комитете, им является заместитель Павел Валенчук. Тем самым он также удерживает контроль над информацией. Вот теперь между ним и мэром города складывается дружба. Его веб-ресурсы перестают выражать критику в адрес мэра", – пишет издание.

На этом фоне журналисты расценивают деятельность Евпака как подготовку к возможным местным выборам в будущем. "Евпак начинает заявлять о своем патриотизме, манипулируя неправомерным выделением средств для строительства, реконструкции дорог, ассигнованием средств на спорт и другие сферы, то есть начинает расшатывать стул под действующей властью", – отмечают журналисты.

По их словам, Евпак "имеет любимое дело – пиар". Расследователи напоминают, что в ходе пиар-компании в 2020 году, когда в Черкассах произошел пожар из-за возгорания листьев и веток, Евпак якобы "бегал за пожарными с телефоном".

А недавно политик решил проинспектировать модульное укрытие."Как видите, укрытие закрыто, а Виктор Беззубенко пошел на больничный. Это именно так – многие политики скрываются от преследования", – сообщал Евпак по итогам проверки. В то же время, черкасские власти сообщали, что укрытия на тот момент были лишь установлены, но еще не оборудованы для последующего использования.

"При желании эту информацию о состоянии укрытий Виктор Евпак мог получить, не напрягаясь в департаменте гражданской защиты. Но тогда бы он не пропиарился. Акции в поддержку Вооруженных сил Украины – это очень хорошо. Они видят, что мы верим в них и боремся за них. Но эти выступления не должны стать ареной для пиара отдельных популистов", – заявляют журналисты "СтопКор".

Они уверяют, что обратились лично к Евпаку за комментарием о его причастности к акциям протеста в Черкассах. Однако на момент публикации материала он не ответил. Также аналитики проекта просят "компетентные органы" обратить внимание не деятельность Евпака и проверить ее на предмет "расшатывания политической ситуации".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черкассах разгорелся другой скандал. Тогда сразу три строительные компании и один ФЛП получили рекордный штраф за сговор на торгах.

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