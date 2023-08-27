Компании из Черкасс получили 30 млн грн штрафа за сговор: что известно

Три строительные компании из Черкасс и один ФЛП (физическое лицо — предприниматель) получили рекордный штраф за сговор на торгах. Речь идет о трех черкасских компаниях ООО "ЕВРОСТРОЙ-ИНДУСТРИЯ", ООО "ЛИМОЖИНВЕСТ" и ООО "КОЛТЕХ-ТРАНС".

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Именно их подозревают в заговоре. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Речь идет в целом о 19 процедурах закупок, которые касались ремонта дорог и проводились в 2018 году в Закарпатской и Черкасской областях. А именно торги объявлялись Иршавской, Мукачевской, Береговской, Виноградовской районными государственными администрациями, коммунальным предприятием "Служба местных автомобильных дорог в Черкасской области", - говорится в сообщении.

Компании попеременно участвовали в этих закупках. Их общая ожидаемая стоимость составила 572 млн. грн.

Комитет в ходе расследования дела установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ООО "ЕВРОСТРОЙ-ИНДУСТРИЯ", ООО "ЛИМОЖИНВЕСТ", ФЛП Акопян В. К. и ООО "КОЛТЕХ-ТРАНС" антиконкурентных согласованных действий, целью которых было устранение конкуренции между участниками торгов. В частности, выявленные факты доказывали наличие коммуникации между ответчиками и информацией.

За такое нарушение законодательства комитет наложил на заговорщиков штрафы на общую сумму 30 млн грн.

OBOZREVATEL писал ранее, что Верховный Суд удовлетворил заявление ПриватБанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по делу денег в размере более 24 млн грн. Также он удовлетворил кассационную жалобу банка по делу по иску лица, связанного с эксвладельцами финучреждения, об обжаловании привлечения его средств к процедуре bail-in.

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