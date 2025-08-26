В 3 квартале ОККО запустила уже 18 лабораторию по контролю качества топлива

В третьем квартале 2025 года сеть ОККО запустила еще одну лабораторию по контролю качества топлива – на этот раз мобильную в городе Измаил. Она будет проверять партии топлива, поступающие морем.

С учетом этого запуска сеть насчитывает уже 18 лабораторий: 5 мобильных и 11 стационарных по контролю качества светлых нефтепродуктов (бензин и дизтопливо), а также 2 стационарные лаборатории по сжиженному газу. Только за первое полугодие 2025 года лаборатории ОККО отобрали и проверили 10 785 проб топлива с АЗК и нефтебаз, проведя 61 410 анализов.

Инвестиции в новое оборудование для мобильных лабораторий в 2025 году составили 7,5 млн грн. В частности приобретены новые экспресс-анализаторы бензинов и дизтоплива, которые дают возможность контролировать качество по более чем 25 параметрам. Результат проверки доступен уже через 20–30 минут после взятия пробы.

"Качество топлива для нас это не только технический стандарт, а гарантия безопасности и надежности каждой поездки наших клиентов. Собственная сеть лабораторий позволяет нам контролировать топливо на всех этапах, поэтому мы постоянно инвестируем в это направление. В целом инвестиции нашей компании в систему контроля качества уже превысили $2,5 млн. Мы уверены, что это лучшие инвестиции – в долговременное доверие наших клиентов", – отметил вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмытрив.

Работу лабораторий в компании координирует центр топливных испытаний TFC, который регулярно проходит аккредитацию. Дополнительно Национальное агентство по аккредитации Украины раз в два года проводит надзор за соблюдением центром системы менеджмента в соответствии с требованиями. Такой надзор TFC успешно прошел в июне-июле 2025 года.