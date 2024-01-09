В 2023 году машиностроители ДТЭК произвели 15 комбайнов и 1,1 млн запчастей для надежной работы украинских шахт

В 2023 году для поддержки надежной работы украинских шахт машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго изготовили 750 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых – 15 новых проходческих и очистных комбайнов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что благодаря этому оборудованию шахтерам удалось поддерживать необходимые запасы топлива для надежной работы тепловой генерации и украинской энергосистемы.

В течение 2023 машиностроители также обеспечили шахтеров около 1,1 млн запчастей и комплектующих.

"Для украинских машиностроителей прошлый год был не менее ответственен, чем беспрецедентный 2022 год. Тогда приходилось обеспечивать потребности шахтеров в условиях релокации производственных мощностей из зон боевых действий в более безопасные регионы. В прошлом же году они сделали все, чтобы наши угледобывающие предприятия добыли столько, сколько. Потому что цель у всех одна – чтобы украинцы были со светом и теплом, несмотря на любые темные намерения врага", – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Накануне в компании сообщалось, что в 2023 году были введены в работу все из 26 запланированных угольных рядов. Для этого ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 7 млрд грн в украинскую угледобычу, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.