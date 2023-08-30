В 2023 году главный поставщик труб Укргаздобыча продолжает торговать и платить налоги в России – СМИ

Государственная компания "Укргаздобыча" заключила ряд принадлежащих Виктору Пинчуку договоров с "Интерпайп Украина" на поставку трубной продукции для газодобывающей отрасли, хотя дочерняя компания группы "Интерпайп" платит налоги в российский бюджет.

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Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на данные, содержащиеся в системе "Прозорро" и недавно опубликованные расследования о том, как "Интерпайп" продолжает работать в России после начала широкомасштабного вторжения.

К примеру, 15 февраля Укргаздобыча заключила с "Интерпайп Украина" договор на поставку обсадных труб почти на 598 миллионов гривен, а 18 мая - договор на поставку стальных бесшовных труб более чем на 400 миллионов, отмечается в "Прозорро".

"По сообщению портала "Наши деньги", в начале 2022 года Укргаздобыча заказала у "Интерпайпа" Пинчука труб почти на 2 миллиарда гривен. Как отмечалось в ранее опубликованных расследованиях по работе Интерпайп в России, дочерняя структура группы Виктора Пинчука – Интерпайп-М – продолжает работать в РФ, генерирует там доходы, платит налоги, судится и заказывает исследования по ценообразованию. Например, за 2022 год компания уплатила 36 миллионов рублей налогов в российский бюджет и продолжает их платить в 2023 году", - пишет издание "Українські новини".

"24 июля через "Банк России" (тульское отделение) Интерпайп-М перечислил в бюджет РФ (казначейства России) 1694065 руб налога на прибыль за июнь 2023 года. В июне Интерпайп-М уплатил в бюджет России 2 483 438 руб налога на прибыль за май и еще 24 662 руб — налог на добавленную стоимость.НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг.За период с апреля по июнь 2022 года (когда шли активные военные действия) Интерпайп-М заплатил 858 439 руб НДС в российский бюджет - говорилось в расследовании.

Объем заключенных контрактов Интерпайпа с Укргаздобычей составляет не менее трех миллиардов гривен, утверждает "Апостроф ". Откуда Интерпайп-М взял деньги на уплату налогов в России, компания не сообщила, хотя заявляла, что продажа продукции в Россию полностью прекратила, задается вопросом издания.