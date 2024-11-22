УЗ может остаться без 3 млрд грн из-за потери 18 тысяч вагонов, – Гусак

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) планирует забрать у "Укрзалізниці" и передать в управление 18 тысяч вагонов, ранее принадлежавших РФ и РБ. Однако это решение может нанести ущерб "Укрзалізниці" и всей экономике.

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Об этом говорит генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак.

"Сейчас эти вагоны используются для обслуживания экономики Украины. Они работают на экономику Украины и приносят "Укрзалізниці", а соответственно государству, доход. Речь идет о 3 миллиардах гривен в год", – уточнил Гусак.

Если эти вагоны будут переданы во внешнее управление, существует также риск того, что другая компания вступит в сговор с предыдущими владельцами вагонов, и Украина таким образом потеряет над ними контроль, отметил эксперт.

"Поэтому мы считаем, что здесь АРМА подходит к делу чисто формально. Она должна обратиться в Кабинет министров с тем, чтобы разработать механизм для того, чтобы передать эти вагоны "Укрзалізниці" вне конкурса. Никаких непонятных фирм здесь не должно быть. Это большой риск! И это важно для "Укрзалізниці" и экономики Украины", – резюмировал Гусак.

Напомним, ранее АРМА избрала управителем для 3 тысяч арестованных вагонов компанию, не имеющую никакого опыта по оперированию вагонами. Она будет платить государству за вагон 34 грн в сутки – хотя рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн – более 1000 грн/сутки. Сейчас агентство готовится к конкурсу по отбору управляющего для 18 тысяч вагонов.

В свою очередь, директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что АРМА стоит оставить арестованные вагоны в управлении "Укрзалізниці": это позволит УЗ обеспечить интересы украинских перевозчиков и улучшить работу железной дороги.