Увеличение тарифа на свет позволит 'Энергоатому' и 'Укргидроэнерго' выйти в ноль, – Прокоп

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволило покрыть себестоимость производства электричества и его доставку потребителю.

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Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Получается, что этот тариф 4,32 грн/кВт-ч включает в себя производственную себестоимость "Энергоатома", тариф на передачу, распределение и поставку электроэнергии. То есть, это работа поставщика универсальных услуг и налог на добавленную стоимость. То есть это, по сути, так, что компании производители энергии выходили в ноль", – сказал он.

Прокоп добавил, что другие энергетические компании не получат прибыли по повышению тарифа на электроэнергию и также в итоге выйдут в ноль.

Он объяснил, что раньше электроэнергия продавалась населению дешевле себестоимости и за это платили "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", но сейчас у этих компаний нет денег на это.

"Поэтому нужно было принимать какие-то решения", – подытожил Прокоп.

Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявлял, что средства по повышенному тарифу на электроэнергию для населения будут направлены на восстановление поврежденной в результате обстрелов государственной генерации.