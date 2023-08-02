Установление правил расчетов по небалансам исключит возможность накопления долгов в энергетике, – советник премьер-министра

Установление правил расчета небалансов позволит сделать невозможным накопление долгов в энергетике.

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Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" и советник премьер-министра Юрий Бойко.

"Украине нужно переходить на деятельность, которая делает невозможным накопление долгов. Я надеюсь, что власти Украины воспользуются своим правом и установят правила расчета доли на балансе, что разблокирует наконец процесс определения стоимости услуги и подписание первичных документов между НЭК "Укрэнерго" и гарантированным покупателем", – сказал он.

По мнению советника премьер-министра – это на сегодняшний день важнейшая методологическая проблема.

Бойко добавил, что участие производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) было законодательно определено недавно.

"В 2021 году оно как-то отработало, а с 2022-го начались нюансы, которые переговорным способом между зелеными и НКРЭКУ не удалось решить, следствием чего стала блокировка этой формулы, а именно ее отмена через судебные инстанции. До сегодняшнего дня методологического способа определения стоимости товарной продукции, подлежащей компенсации, нет", - подчеркнул он.

Ранее в Нацбанке сообщили, что финансовый кризис в области "зеленой" энергетики приводит к потерям для банков — доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения.