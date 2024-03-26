'Умный огород' от 'Континентал': школьники выращивают микрозелень, учатся бизнесу и донатят на ВСУ

В Украине стартовал масштабный проект "Умный огород. Микрозелень", который реализует агрокомпания "Континентал" при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Украине. В настоящее время к проекту уже присоединились более ста детей из десяти школ во Львове, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Ужгороде, Умани, Кривом Роге и Киеве.

"Умный огород. Микрозелень" – это бизнес-конструктор для школьников, проживающих в больших городах Украины. Цель инициативы – создать комфортную бизнес-образовательную среду, где дети на практике изо дня в день смогут учиться предпринимательству, преодолевать препятствия, приобретать ценные навыки в агрономии, маркетинге, торговле, бухгалтерии, бизнес-менеджменте.

На специализированном оборудовании они выращивают микрозелень пшеницы, подсолнечника, гороха, кольраби, щавеля, редиса. Собранный урожай продают местным торговым сетям, ресторанам и кафе, а также в школе родителям, учителям, гостям. На вырученные с продажи средства закупают расходные материалы, семена, а 10% от месячного заработка отдают в поддержку ВСУ. Стеллаж для выращивания микрозелени с автоматизированным поливом и освещением, расходные материалы и семена компания "Континентал" предоставляет участникам проекта бесплатно.

"Сначала дети учатся пользоваться оборудованием, работать в команде, сеять и убирать первый урожай. И только со второго месяца начинают думать о стабильных доходах, благотворительности и маркетинге. Наши специалисты и эксперты-партнеры всегда на связи с детьми – готовы проконсультировать, при необходимости что-нибудь посоветовать. Школьники получают от нас образовательные материалы и полное агросопровождение", – рассказывает координатор проекта Роман Коминярский.

Уникальность инициативы "Умный огород. Микрозелень" состоит в формировании социально ответственного, креативного, самостоятельного юношества. Дети ведь не просто выращивают микрозелень, а учатся управлять финансами, разбирают кейсы предпринимательского менеджмента, выстраивают стратегии продвижения собственного дела, занимаются волонтерством.

"Проект призван объединять юных украинцев, только осваивающих основы бизнеса и успешных бизнес-лидеров, готовых делиться с ними своими знаниями и опытом. Стать партнером инициативы – профинансировать участие одной или нескольких школ в проекте – значит сделать весомый вклад в развитие Украины будущего. Ведь в проекте дети получают возможность попробовать себя в роли агрария, менеджера по продажам, SMM-щика, маркетолога, пиарщика, определиться с будущей профессией и попрактиковаться в волонтерстве. Сейчас, например, все команды проекта собирают средства на БПЛА для украинских защитников", – объясняет координатор Роман Коминярский.

Чтобы присоединиться к проекту "Умный огород. Микрозелень", необходимо заполнить анкету участника на сайте компании и пройти отбор.

"Умный огород. Микрозелень" является частью проекта "Умный огород", который был начат 5 лет назад в селах, где присутствует компания "Континентал". За это время к инициативе присоединились более 600 детей, которые научились выращивать на открытом грунте и в теплицах овощи и лекарственные травы. Из части урожая, выращенного участниками проекта, удалось изготовить около 4 тыс. сухих борщовых наборов для военных, 1 тыс. упаковок тыквенных цукатов, 2 тыс. пачек травяного чая. В этом году проект масштабировался по всей Украине: от с. Турьи Реметы (Закарпатская область) до г. Мирноград (Донецкая область).