'Укрзализныця' вынуждена отменить два утренних рейса: что надо знать пассажирам

Ночью 11 января российская оккупационная армия массированно атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стали объекты критической инфраструктуры.

В частности, из-за атаки россиян вечером, 11 января, стало известно об изменениях в курсировании пригородных поездов на Житомирщине. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

"Для устранения повреждений инфраструктуры требуем еще времени. Завтра, 12 января,временно не будет курсировать два утренних рейса", – говорится в сообщении перевозчика.

Какие поезда отменены

– №6480 Олевск – Коростень, отправление в 04:47;

– №6481 Коростень – Олевск, отправление в 09:48.

"Учтите изменения в рейсах, когда собираетесь в дорогу", – резюмировали ситуацию в АО "Укрзализныця".

Напомним, что накануне, 11 января, российская оккупационная армия массированно атаковала Житомирскую область дронами. В результате ударов были травмированы два человека. Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Также в областной администрации проинформировали, что в результате атаки возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами.

Как сообщал OBOZ.UA, после удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области в сети продолжают выдвигать различные версии относительно того, какую именно цель пытались поразить россияне. По данным OSINT-аналитиков, ракетный удар был нанесен по авиаремонтному заводу во Львове.

