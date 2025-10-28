'Укрзализныця' теряет миллиарды из-за провала продаж лома: отгрузки самые низкие за 7 лет

"Укрзалізниця", которая якобы возобновила в мае 2025 года аукционы по продаже металлолома, резко отстает по фактическим продажам: за июнь-август на торгах реализовано всего 28,2 тыс. т, а покупателям отгружено 10 тыс. т – это самый низкий показатель за семь лет. При таких темпах компания теряет потенциальные миллиардные поступления от реализации лома, пишет GMK Center.

С момента возобновления продаж УЗ провела 77 аукционов, однако эффективность торгов низкая из-за нехватки участников и "ценового разрыва" с рынком. Рынок жалуется на завышенные стартовые цены и пакет дополнительных платежей, которые увеличивают фактическую цену лота почти на 40%. При этом член правления УЗ Евгений Шрамко, ответственный за продажи лома, на сентябрьской встрече пообещал периодически заказывать ценовые справки в случае значительных колебаний рынка.

"Стартовые цены должны быть приведены к рынку, включая перечень навязанных услуг", – отметил Валентин Макаренко, председатель правления "Интерпайп Втормет".

Также участники рынка критикуют мелкие лоты, нечеткую кодификацию видов лома и дисбаланс ответственности в договорах, а также тот факт, что в итоговую сумму входит не только цена лома, но и 5% комиссии Prozorro, засорение, погрузка и логистика.

"При этом изменить договор невозможно; санкции для клиента в разы выше, чем для УЗ", – отметил Сергей Крохмаль, директор ООО "Лион-Агро".

Несмотря на провалы торгов, УЗ заявляет о наличии ресурса: к продаже подготовлено 95,5 тыс. т лома, а в перспективе – еще 131 тыс. т; план на 2026 год - около 200 тыс. т.

При этом УЗ критически нуждается в денежных поступлениях: в мае Кабмин экстренно выделил более 4,3 млрд грн из резервного фонда, в том числе на выплату зарплат. В то же время план УЗ занять 8% внутреннего потребления лома в 2025 году под угрозой: продано 28,2 тыс. т (1,8% спроса).

"Важно отметить, что сейчас "Укрзалізниця" гораздо больше заинтересована в продаже сырья, чем когда-либо, из-за критического финансового положения. Именно поэтому в мае Кабмин был вынужден экстренно выделить УЗ из резервного фонда более 4,3 млрд грн финансовой помощи, которая фактически пошла на выплату зарплат. В свою очередь "Укрзалізниця" находится в срочном поиске внутренних резервов для получения средств, а продажа металлолома и своевременная отгрузка проданного товара – один из самых очевидных и доступных вариантов", – указывают в GMK Center.

Ранее эксперты оценивали запас металлолома на складах "Укрзалізниці" в 200 тыс. тонн – это дало бы компании дополнительно 1,5 млрд грн прибыли.