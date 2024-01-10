'Укрзализныця' наращивает перевозку зерновых в направлении портов, – Ткачев

Вагонопоток с зерновыми грузами переориентировался с западных границ на направление морских портов большой Одессы.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

По его словам, в течение прошлой недели показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах большой Одессы колеблется в диапазоне 1000-1300 весов/сутки. Среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах большой Одессы составил 1187 вагонов в сутки; за последнюю неделю показатель вырос на 143 вес/сутки или на 13,58%.

Количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов большой Одессы, увеличилось с 7398 до 7520 вагонов.

Напомним, в ноябре 2023 года в экспортном направлении "Укрзалізниця" перевезла наибольший объем грузов с начала российского вторжения – 6,1 млн тонн. Это на 25% больше показателя октября этого года, и на 56% больше ноября 2022 года.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокировка портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно возрастут и без повышения тарифов.