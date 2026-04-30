'Укрзалізниця' заработала на продаже лома почти полмиллиарда с начала года, – Кисилевский

За январь-апрель 2026 года "Укрзалізниця", благодаря введенной правительством нулевой квоте на лом, получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год. При этом все объемы лома выкупили украинские металлургические заводы – это означает, что на рынке нет избытка этого сырья.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Усилия правительства по наведению порядка на рынке лома дают результат. Один из них – "Укрзалізниця" наконец наращивает собственные доходы от продажи этого сырья. За 4 месяца 2026 года она получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год. По состоянию на 28 апреля УЗ реализовала 69,7 тыс. т металлолома на общую сумму 439,9 млн грн. Это соответственно на 16,7% и на 10% превышает годовые показатели 2025 года", – написал он.

При этом, по его словам, все 100% проданного лома приобретены для нужд внутренней переработки на металлургических и литейных предприятиях, а полученные средства "Укрзалізниця" направляет на обновление подвижного состава и улучшение финансового состояния.

Дмитрий Кисилевский также отметил, что рост продажи лома "Укрзалізнею" произошел под действием двух факторов.

"Во-первых, правительство ввело нулевую экспортную квоту на лом. Это устранило любую неопределенность относительно государственной политики на рынке этого сырья и прекратило спекуляции трейдеров. В прошлом году, когда лом массово экспортировали, УЗ не выполнила план реализации и не получила запланированные средства. В этом году – продает и получает", – подчеркнул он.

"Во-вторых, руководство "Укрзалізниця" начало наводить порядок в аукционах. Они стали более прозрачными и понятными. Также прекратилась абсурдная для железной дороги политика отгрузки лома автомобилями – УЗ вернулась к отгрузке железнодорожными вагонами. Это не только понятно для покупателей, но и выгодно для УЗ, ведь грузовой тариф является доходом железной дороги", – констатировал нардеп.

По словам Дмитрия Кисилевского, продажа лома – важный резерв для улучшения финансового состояния УЗ и одновременно запуск производственных цепей металлургов, которые в свою очередь будут создавать дополнительный грузопоток. "Ограничение вывоза сырья и его направление на нужды перерабатывающей промышленности – здравый смысл и важный приоритет политики развития украинских производителей Сделано в Украине", – написал Киселевский.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, что экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме этого, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.