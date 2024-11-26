'Укрзалізниця' раздула операционные расходы в 2,5 раза, и хочет повышения тарифов, – Гончаренко

Государственное предприятие "Укрзалізниця" в 2,5 раза увеличило операционные расходы, но даже несмотря на это остается прибыльным. Это стало возможным благодаря повышению тарифа на грузовые перевозки на 70%.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, получивший в распоряжение финансовый отчет компании.

"Мне попал в руки финансовый отчет компании за 9 месяцев этого года. Цифры поражают: компания смогла себе позволить только за один год увеличить прочие операционные расходы в два с половиной раза. Это именно то, где проще всего скрыть то, что "потерялось" или "освоилось", – написал нардеп.

Он назвал такой рост расходов "аномальным", ведь все украинские компании во время войны свои расходы максимально сокращают, потому что хотят выжить. Но даже несмотря на это, компания остается прибыльной.

"Прибыли УЗ – миллиардные. Чуда здесь нет. Секрет – в рекордном повышении тарифов пару лет назад для грузов на 70%. На прошлой неделе я писал, что этого им мало, и теперь они стремятся освоить дополнительные 26 миллиардов грн. Они будут пытаться протянуть к концу года увеличение тарифов еще на +40%. Что создаст неадекватную доходность, из которой можно черпать миллиардами на "операционные расходы" и "фантастические инвестиции", – отметил нардеп.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.