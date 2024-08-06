'Укрзалізниця' пытается повышением тарифов решить проблемы неэффективной операционной деятельности, – Зинченко

Гармонизация грузовых тарифов, которую инициирует "Укрзалізниця", увеличит давление на граждан и бизнес, которые и так страдают от постоянного повышения тарифов. В то же время это не решит проблемы в УЗ, главными из которых является неэффективное использование средств и ведение операционной деятельности.

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Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Мы знаем от многих экспертов, что у "Укрзалізниці" есть постоянная проблема неэффективности использования средств и неэффективности операционной деятельности. Да, война влияет на всех. Но объемы перевозки сейчас вышли до уровня довоенных", – говорит эксперт.

Он также напомнил, что "Укрзалізниця" получает достаточное количество фондов на инфраструктурные проекты от Европейского Союза. Только недавно было анонсировано, что компания получит 43 миллиона евро на проекты развития евроколеи в рамках программы "Механизм объединения Европы".

"То есть, ранее "Укрзалізниця" говорила, что ей нужны новые поступления от увеличения тарифов, чтобы инвестировать. Но сейчас мы видим, что инвестиционные программы можно полностью или частично закрыть кредитами или помощью от ЕС. И зачем тогда поднимать тарифы – я не понимаю. Никаких экономических обоснований никто не слышал", – подчеркнул Зинченко.

Он также акцентировал, что в настоящее время украинцев и бизнес ждет очередное повышение налогов, что окажет негативное влияние на экономическую ситуацию и может привести к стагнации в основных отраслях.

"С одной стороны, государственные монополии, а с другой стороны государство увеличивают тарифную и налоговую нагрузку на граждан и все виды бизнеса. Но ЕС четко сигнализирует о том, чтобы Украина вступала в Европу с работающей экономикой, а не страной, которую следует дотировать, как страны Прибалтики. И поэтому мне непонятно, почему правительство Украины сейчас увеличивает нагрузку на бизнес и граждан, чудом выживших за эти 2,5 года", – говорит Зинченко.

Он выразил убеждение, что УЗ должен принимать другие решения, в частности – привлекать иностранные средства и оптимизировать расходы вместо введения чисто административных решений, ухудшающих экономическое состояние.

"Если у "Укрзалізниці" есть недостаток в средствах, то почему с сентября 2023 года, она не продает лом на 1 млрд грн, который просто лежит на складах? Эта гармонизация тарифов просто увеличение общего давления на малый, средний и крупный бизнес. И это повышение очень негативно отразится на экономическом будущем Украины, в том числе в Европейском Союзе", – резюмировал эксперт.

Как известно, за первое полугодие "Укрзалізниця" получила 3,1 млрд грн прибыли. Также компания показывает рост объемов перевозок за отчетный период на 27%. Но, несмотря на доходы, на конец года в УЗ прогнозирует ущерб в размере 2,7 млрд грн. На что будут потрачены 5,8 млрд. грн., которые компания получит за год работы, руководство не говорит.

Ранее генеральный директор транспортно-экспедиторской компании Вертикаль Олег Бурлаченко заявил, что для поддержки украинских производителей "Укрзалізниця" должна снижать тарифы на перевозку.