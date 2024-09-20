'Укрзалізниця' потеряла минимум 1 млрд грн из-за отказа продавать лом на Prozorro

АО "Укрзалізниця" уже больше года не реализует металлолом на внутренний рынок через аукционы Prozorro. Последний раз сырье было выставлено на торги как раз в сентябре 2023-го. Но с тех пор железнодорожный оператор считает целесообразным воздерживаться от продаж, несмотря на то, что это сильно сказывается на госбюджете, ГМК и госкомпаниях. При этом в довоенном 2021 году компания заработала на продаже лома 1,5 млрд грн, пишет GMK Center.

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"Металлолом это стратегическое сырье при выплавке стали, а его наличие – особенно важно для обеспечения стабильной работы заводов в условиях войны. Поскольку большинство ломозаготовительных предприятий до войны находилось на восточных территориях, которые сейчас являются оккупированными, или прифронтовыми, на рынке образовался дефицит сырья. Дополнительным ударом стало резкое увеличение экспорта, несмотря на критическую потребность в металлоломе отечественных металлургических компаний", – указывают в издании.

Длительное отсутствие продаж лома железнодорожным оператором объясняется несколькими факторами. Сначала УЗ хотела добиться права на экспорт сырья, но не получила разрешения Кабмина. Весной 2024 года УЗ планировала возобновить продажу, но до реализации этого намерения дело не дошло. В компании утверждают, что продажам мешало несовершенство нормативной базы. В то же время, по словам депутата Украины Мусы Магомедова, УЗ имеет все юридические возможности проводить торги.

Поскольку УЗ является крупнейшей госкомпанией, где образуется металлолом, с годовым объемом реализации на уровне примерно 10-13% от объема внутреннего потребления металлолома, отказ от продаж создает реальную угрозу для металлургов Украины, постепенно наращивающих производство стали. При этом затягивание восстановления продаж металлолома "Укрзалізниці" чревато уже большими последствиями: это уменьшение налоговых отчислений в госбюджет, невыполнение металлургами производственных планов, финансовые потери для УЗ и снижение возможностей поддержки ВСУ и общества металлургическими компаниями.

К тому же, УЗ имеет твердые намерения повысить тарифы на грузоперевозки, тогда как предыдущий рост тарифов на 70% произошел в июне 2022 года. Компания аргументирует этот шаг необходимостью поддержки прибыльной деятельности, увеличения капитальных инвестиций и др., однако реальные факты указывают на проблемы в операционной деятельности, которые пытаются решить за счет грузоотправителей. Одним из методов улучшения доходности компании, который, к сожалению, не внедряют, является возобновление продаж лома. В 2023 году выручка от продаж сырья была на уровне 460 млн грн, в 2022-м – в 670 млн грн, в 2021-м – 1,5 млрд грн.