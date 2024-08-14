'Укрзалізниця' нуждается в эффективном руководстве, а не постоянном повышении тарифов, – Колесникова

Постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки – это свидетельство неэффективности работы руководства "Укрзалізниці", особенно в условиях, когда объемы перевозок, а соответственно и доходы компании, рекордно растут.

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Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова, комментируя инициативу УЗ по очередному повышению тарифов.

"Я бы задала вопрос об эффективности работы руководства. Потому что очередное латание дыр за счет поднятия наиболее страдающих тарифов для промышленников и белого бизнеса – это для меня свидетельство неэффективной работы", – подчеркнула Колесникова.

По ее словам, прежде всего, "Укрзалізниця" должна предоставить экономическое обоснование тарифных изменений – ведь речь о "сближении классов" грузов, о котором говорит руководство грузового монополиста, вообще не может идти.

"Что вообще такое сближение классов? Один использовал логистику на 10%, а другой использовал ее на 110%, а платить мы должны все равно? Это совсем не экономически обосновано. Поэтому мы остаемся полностью на своей позиции: УЗ должен перечислить тарифы, потому что они завышены для промышленности", – подчеркнула эксперт.

Она также отметила: железные дороги нужно эффективно управлять своими ресурсами и проводить реформы, чтобы сделать деятельность компании прозрачной, и ликвидировать коррупцию.

"Если бы они делали нужные реформы, не было бы странных закупок или абсолютно необоснованных расходов, которые у них есть. И тогда это была бы эффективная работа. Сейчас выглядит, что их эффективная работа ведется исключительно за счет повышения тарифов тем, кто и так платит больше, чем это обосновано", – говорит Колесникова.

Как известно, железнодорожный монополист с начала года демонстрирует рекордные объемы перевозок и отчитался о получении за первое полугодие 3,1 млрд грн прибыли. Но на конец года, как заявил глава УЗ Евгений Лященко, у компании будет ущерб в размере 2,7 млрд грн. Откуда он возьмется, руководство не объясняет, но уже инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки.

Европейская бизнес ассоциация заявила, что "Укрзалізниця" должна сосредоточиться на поиске внутренних резервов и сократить операционные расходы, а не переводить свои финансовые проблемы на бизнес.