'Укрнафте' удалось получить дополнительный дебит газа благодаря двум дожимным компрессорным станциям

"Укрнафта" установила две дожимные компрессорные станции на Западе и Востоке Украины и получила дополнительный дебит 75 тыс. кубометров газа в сутки.

Эти ДКС в парке оборудования "Укрнафты" отвечают за перекачку природного газа из месторождений в трубопроводы, по которым ресурс подается на установки предварительной подготовки газа, после чего уже направляется в газопроводы и подземные хранилища.

"Производительности компрессоров, которые были установлены ранее, не хватало, чтобы передать весь необходимый объем. А привлечение дополнительных ДКС позволило увеличить добычу, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Благодарю сотрудников компании за то, что всегда ставят перед собой амбициозные цели, готовые к инженерным вызовам и достигающие цели!".

Обе станции арендованы, услуга аренды закуплена из-за открытых торгов на государственной площадке Prozorro.

Первая установка – на Востоке – в сутки дополнительно перекачивает 15 тыс кубометров газа и 1,6 тонны конденсата. Ее выгружали двумя огромными автокранами из-за большого веса.

Вторая – на Западе – позволила достичь дополнительной добычи в размере 60 тыс кубометров в сутки. Оборудование пришлось транспортировать по горной местности на высоту 1080 метров над уровнем моря, но специалисты "Укрнафты" блестяще справились с непростой задачей, и получили отличные результаты.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".