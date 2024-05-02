'Укрнафта' впервые за 11 лет провела 3D сейсмическое исследование: получено 400 Гб геологических данных

Собрали около 400 гигабайт данных: "Укрнафта" впервые за 11 лет провела масштабное 3D сейсмическое исследование на технологической площади размером 98 квадратных километров. Результаты позволят создать качественную геологическую модель месторождения.

Конечная цель проекта – минимизация рисков при бурении новых скважин и интенсификация разработки известных залежей, а также поиск новых объектов в пределах месторождения.

Специалисты работали с начала февраля по конец апреля 2024 года.

Условия работы были сложными – обилие снега зимой, бездорожье, весенние дожди. Фактически проект уникален для региона: впервые исследования проводили с такой высокой плотностью датчиков и в таких сложных поверхностных условиях.

"Получили ценную геофизическую информацию от 9559 точек, которую собрала кабельная телеметрическая система с помощью группы геофонов, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Общий массив сейсмической информации имеет объем около 400 гигабайт. Благодарю специалистов Департамента геологического изучения "Укрнафты" и наших партнеров за то, что работы были выполнены максимально качественно, быстро и продуктивно, учитывая погодные условия и составляющую безопасность".

Полученные материалы после цифровой обработки, которая займет около двух месяцев, будут иметь значительный потенциал для изучения геологической структуры месторождения: позволит создать качественную геологическую модель и спрогнозировать свойства коллекторов на целевых горизонтах.

Это поможет компании увеличивать подтвержденные запасы углеводородов и наращивать добычу за счет успешного бурения новых скважин и проведения мероприятий по интенсификации существующих. Как следствие – больше ресурса государству.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".