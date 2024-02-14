'Укрнафта' в марте намерена начать бурение трех скважин на западе Украины

Уже началось строительство трех разведывательных скважины на Западе Украины. Сейчас идет подготовка площадки перед бурением, которое начнется ориентировочно в марте. Работы будут вестись последовательно, в зависимости от результатов бурения предыдущих скважин.

Строительство выполняет партнер – ООО "Навигатор" – который был определен подрядчиком в результате торгов на государственной площадке Prozorro.

"Скважины имеют диапазон глубин от 1102 до 1211 метров и спроектированы, чтобы выйти на продуктивные горизонты стрийских отложений, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Совокупный начальный дебит всех трех объектов планируется на уровне 80 тонн нефти в сутки".

В 2024 году компания планирует начать сооружение 30 новых скважин, как собственными буровыми станками, так и с помощью подрядчиков.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".