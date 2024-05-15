'Укрнафта' увеличивает продажи карт и талонов: в апреле было реализовано 27 млн литров топлива

"Укрнафта" увеличивает B2B-продажи. За апрель 2024 года было продано 27 млн литров в топливных талонах и картах NAFTAКарта. Это пока самый высокий месячный результат с начала собственной работы B2B программы компании.

Всего с начала 2023 года, когда компания впервые эмитировала собственные карты и талоны, продано более 167 млн. литров горючего, из них 80 млн. литров – непосредственно в 2024 году.

Проливы B2B на автозаправочных комплексах составляют чуть меньше половины от общего объема.

За этот год компания уже приняла участие почти в 1500 тендерах государственных и бюджетных учреждений.

"Результаты B2B продаж – это подтверждение доверия наших клиентов к качеству горючего и условиям сотрудничества, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Это сильный сигнал для малого, среднего и крупного бизнеса работать с государственным предприятием. Спасибо командам "Укрнафта Постав" и "Укрнафты" за постоянное развитие, выполнение и даже перевыполнение внутренних планов".

Напоминаем, что для населения существует удобное мобильное приложение – с возможностью управлять своими расходами на горючее и ежемесячным поздравительным бонусом на первые 50 литров горючего.