'Укрнафта' и АРМА подписали договор об управлении Glusco

ПАО "Укрнафта" и Агентство по розыску и менеджменту активов подписали договор об управлении сетью АЗК Glusco.

Существенные условия договора согласовали следующие:

- 85% чистой прибыли передается государству, 15% получает "Укрнафта" за управление.

- Гарантийный ежемесячный платеж – 5 млн грн. Это минимум, который будет перечислен в бюджет.

"После заключения договора должен начаться процесс фактической передачи активов Glusco в управление. Это займет некоторое время. Команда "Укрнафты" приложит максимум усилий для эффективной работы сети АЗК с момента подписания актов приема передачи", - говорит директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

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Напомним, 13 сентября Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому арестованные активы Glusco передаются в управление ПАО "Укрнефть".

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

В ноябре 2022 года директором ПАО "Укрнафта" назначен Сергей Корецкий.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

За 6 месяцев 2023 года компания уплатила 12,3 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Сеть АЗС "Укрнафта" составляет 537 станций почти во всех регионах Украины. Из них действуют 456 единиц. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".