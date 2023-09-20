newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"Укрметаллургпром" призвал Шмыгаля заблокировать инициативу УЗ продавать имущество вне системы "Прозорро"

Мария Шевчук
Экономика
3 минуты
471
'Укрметаллургпром' призвал Шмыгаля заблокировать инициативу УЗ продавать имущество вне системы 'Прозорро'

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заблокировать инициативу Акционерного общества "Укрзалізниця" продавать имущество, в частности, металлолом, вне системы "Прозорро. Продажи", сохранив конкурентный механизм его реализации и не допуская увеличения коррупционных рисков.

Об этом говорится в письме президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает издание "Телеграф".

Согласно документу, на сегодняшний день распоряжение и отчуждение имущества УЗ регламентируется Порядком, утвержденным правительственным постановлением №1054 от 22 ноября 2017 года. То есть любая реализация имущества украинских железных дорог должна проходить на аукционах в системе "Прозорро. Продажи".

Видео дня

"Однако, как стало известно ОП "Укрметаллургпром", АО "Укрзалізниця" подготовило ряд изменений к настоящему Постановлению, которые заключаются в том, чтобы реализовывать лом черных металлов по решению правления Общества по прямым экспортным внешнеэкономическим договорам (контрактам) купли-продажи, т. е. вне системы "Прозорро.Продажи", — говорится в письме.

"Укрметаллургпром" призвал Шмыгаля заблокировать инициативу УЗ продавать имущество вне системы "Прозорро"
"Укрметаллургпром" призвал Шмыгаля заблокировать инициативу УЗ продавать имущество вне системы "Прозорро"

"Укрметаллургпром" выступает категорически против такого предложения АО "Укрзалізниця", поскольку оно искажает конкуренцию, предоставляя отдельным субъектам хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам.

Как утверждает "Укрметаллургпром", сейчас торговля металлоломом АО "Укрзалізниця" через систему "Прозорро" открыта и конкурентна, где не доминирует ни один из игроков рынка. Так, с 01.01.2022 по 01.09.2023 из общего количества реализованных соответствующих лотов в системе "Прозорро" в 31% случаев победителем стал ООО "Метинвест-Ресурс", 28% — ООО "Завод "Днепропросталь", 41% — другие 25 компаний, среди которых ведущие экспортеры металлолома: "Альянсметпром", "Керамет", "Укрмет".

"Таким образом, в случае принятия предложенных АО "Укрзалізниця" изменений появятся признаки дискриминации одними субъектами хозяйствования других, в частности, резидентов-покупателей металлолома", — констатирует "Укрметаллургпром".

Кроме того, как отмечается в письме, намерение АО "Укрзалізниця" вывести продажу своего имущества из-под системы "Прозорро" противоречит уже принятым антикоррупционным законам. Сейчас в Украине создана единая законодательная база, обязывающая всех участников без исключения проводить торги на "Прозорро". Продажа происходит абсолютно прозрачно, кто-либо может проверить цену в отличие от закрытых контрактов.

"В этом контексте следует напомнить, что нерезиденты и сегодня могут на конкурентной основе участвовать в торгах. Внешнеэкономический контракт может быть заключен по результатам электронного аукциона в системе "Прозорро", — подчеркивается в письме.

"Укрметаллургпром" в очередной раз обратил внимание правительства на антигосударственную позицию железной дороги и в очередной раз призвал власти и государственные учреждения стимулировать переработку сырья в Украине, а не его экспорт. "В частности, 1 тонна металлолома, переработанная на металлургических предприятиях страны, приносит государству выгоду в размере почти 25 тыс. грн уплаченных налогов по сравнению с 3 евро уплаченной пошлины при ее экспорте; почти 4 тыс. долл. США валютных поступлений, а также сохраняет 4 рабочих места в смежных отраслях на 1 рабочего в металлургии", — говорится в письме.

Напомним, что АО "Укрзалізниця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро".

Как сообщалось, по итогам 2022 года "Укрзалізниця" успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн грн.

С начала 2023 года "Укрзалізниця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн.