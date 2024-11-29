'Укрметаллургпром' призвал НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии: есть риск потери конкурентоспособности

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) выступает против роста тарифа на передачу электроэнергии до 665,27 грн/МВт.ч: в случае принятия этого проекта тарифа годовые расходы украинских металлургов возрастут более чем на 1,6 млрд грн, и приведут к потери конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках.

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Об этом говорится в официальном письме "Укрметаллургпрома" главе Нацкомиссии по регулированию энергетики Юрию Власенко.

"В результате войны, логистических ограничений и падения мирового спроса и цен на продукцию ГМК украинская металлургия находится в критическом состоянии. В период энергетического кризиса, вызванного войной, повышение затрат на доставку электроэнергии для отечественных металлургических предприятий приведет к дальнейшему падению производства", – говорится в письме.

В "Укрметаллургпроме" отметили: в структуре расходов на передачу электроэнергии есть значительный потенциал для экономии. К примеру, на закупку электроэнергии для компенсации технологических затрат запланировано 14,3 млрд грн – это на 12% больше, чем в 2024 г. Но, согласно экспертной оценке, объем технологических потерь может быть существенно сокращен.

"Расходы на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия и другие операционные расходы должны остаться на уровне 2024 года. Рост заработной платы тоже должен происходить параллельно с ростом производительности труда и оптимизацией штата", – говорят в УМП.

Там подчеркнули, что в связи с военными действиями и сложной социально-экономической ситуацией, в следующем году следует также воздержаться от возврата привлеченных кредитных средств: вместо этого кредиты должны быть подвергнуты реструктуризации и рефинансированию, и должны осуществляться только выплаты процентов по кредитам.

"Укрметаллургпром" просит оптимизировать структуру тарифа на передачу электроэнергии на 2025 г. и установить тариф на передачу электроэнергии на уровне не выше 528,57 грн/МВт.ч", – резюмировали в объединении.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей на +26%. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в "Укрэнерго" и произвести выплаты по кредитам. В то же время, энергетические эксперты призвали "Укрэнерго" провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, и оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.