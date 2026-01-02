'Укрметаллургпром' – о нулевой квоте на экспорт металлолома: это будет выгодно для Украины

"Укрметаллургпром" приветствует государственное и волевое решение Кабинета министров Украины относительно временного ограничения экспорта лома черных металлов. 31 декабря 2025 года Правительство Украины приняло постановление №1795, которым на 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома", – сказано в заявлении Ассоциации, опубликованном на ее сайте.

Видео дня

Согласно документу в последние годы объемы экспорта металлолома из Украины росли рекордными темпами, что существенно ухудшало ситуацию с безопасностью в отечественной металлургической отрасли, увеличивало дефицит этого сырья на внутреннем рынке и нарушало стабильность работы металлургических комбинатов.

При этом, как напомнили в "Укрметаллургпроме", поставки в страны Евросоюза, де-факто, стали схемой, благодаря которой экспортеры лома избегали уплаты в пользу украинского государства вывозной пошлины в размере 180 евро/т, поскольку украинское сырье реэкспортировалось через страны ЕС в Турцию и Индию. В результате госбюджет ежегодно недополучал несколько миллиардов гривен налогов, меткомбинаты страдали от дефицита лома, а стратегическое сырье вывозилось за границу в пользу конкурентов украинских металлургов.

"От имени всех работников металлургической отрасли я хотел бы поблагодарить Правительство и премьер-министра Юлию Свириденко за принятие этой срочной и экономически обоснованной меры. Государству выгодно оставлять весь металлолом внутри страны, ведь металлургические предприятия, перерабатывая сырье, производят готовую продукцию, приносят валютную выручку от ее экспорта и обеспечивают денежные поступления в бюджеты всех уровней", – приводятся в заявлении слова Александра Каленкова.

Он привел последние экспертные подсчеты, по которым 1 тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует в пользу госбюджета примерно 14-15 тыс. грн налогов.

"В то же время экспортеры лома, работая преимущественно "в тени", платят государству с каждой тонны в пределах 100 грн. Поэтому временное ограничение экспорта – это важнейший вопрос выживания Украины и обеспечения фронта всем необходимым", – констатировал президент "Укрметаллургпрома".

Кроме того, подчеркнул Александр Каленков, актуальность переработки лома как сырья для декарбонизации промышленности внутри страны возросла после введения Евросоюзом с 1 января 2026 года механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), то есть пошлины на углеродосодержащие продукты, в частности стальные изделия.

"К сожалению, Брюссель не предусмотрел исключение для Украины во введении этого тарифа. Поэтому металлолом поможет украинским металлургам выплавлять сталь с меньшим объемом выбросов СО2", – отметил он.