Укрепит финансовую систему: украинский Госфинмониторинг подписал важный меморандум

Украина активизирует сотрудничество в области финансового мониторинга с Французском агентством международного технического сотрудничества Expertise France. Ожидается, что такой шаг укрепит как национальную, так и международную финансовые системы.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. Отмечается, что соответствующий меморандум был официально подписан 4 ноября при участии главы украинского ведомства Игоря Черкасского.

В Госфинмониторинге объяснили, что Expertise France внедряет проект международной технической помощи EU Global Facility "Противодействие финансированию терроризма и отмыванию средств" (EU AML/CFT Global Facility). Этот проект сотрудничает более чем с 35 юрисдикциями мира. Его цель – усиление возможности национальных систем противодействовать современным вызовам в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Во время подписания меморандума Игорь Черкасский подчеркнул важность работы системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии. По словам Черкасского, сотрудничество, начатое меморандумом, станет залогом усиления национальной и международной финансовых систем.

В то же время заместитель генерального директора Expertise France Касильд Бреньер отметила ту поддержку, которую оказывает правительство Франции Украине для реагирования на вызовы в указанной сфере. Бреньер выразила уверенность, что в рамках сотрудничества с Госфинмониторингом Expertise France и EU AML/CFT Global Facility смогут помочь в укреплении и расширении нормативно-правовой базы, а также улучшить аналитическую, безопасность и операционную деятельность.

Expertise France – это Французское агентство по международному техническому сотрудничеству со статусом государственного учреждения под общим надзором Министерства Европы и иностранных дел (MEAE) и Министерства экономики, финансов и восстановления. Оно разрабатывает и реализует проекты, направленные на содействие сбалансированному развитию стран-партнеров в соответствии с целями устойчивого развития "Повестки дня до 2030 года" и приоритетами внешней деятельности Франции.

Expertise France совместно с партнерами реализуют в Украине целый ряд проектов на общую сумму около 50 млн евро. В частности, агентство координирует деятельность программы mAIDan Ukraine, созданной французским правительством для помощи Украине.

Целью этой программы является определение потребностей и секторов, на которые должно обратить внимание французское техническое сотрудничество, предложить технические решения для удовлетворения наиболее неотложных потребностей и начать структурирование сотрудничества и финансировать или софинансировать технической помощи для привлечения европейского финансирования. Программа mAIDan Ukraine является частью помощи Украине от правительства Франции, которую координирует специальный посланник Франции по помощи и восстановлению Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Госфинмониторинг заключил меморандум о сотрудничестве с проектом "Содействие добродетели в деятельности государственного сектора" (Pro-Integrity) касательно оказания международной технической помощи. Этот проект – крупнейшая антикоррупционная инициатива в истории Украины.

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