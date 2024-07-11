Крупнейший в истории Украины антикоррупционный проект: Госфинмониторинг подписал важный меморандум

Государственная служба финансового мониторинга Украины заключила меморандум о сотрудничестве с проектом "Содействие добродетели в деятельности государственного сектора" (Pro-Integrity) касательно оказания международной технической помощи. Этот проект – крупнейшая антикоррупционная инициатива в истории Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. Отмечается, что меморандум был подписан при участии главы ведомства Игоря Черкасского. Проект Pro-Integrity внедряется DAI Global при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Игорь Черкасский во время мероприятия поблагодарил партнеров за внимание к вопросу борьбы с отмыванием средств в Украине. Также он рассказал о роли Госфинмониторинга в системе финансового мониторинга.

Глава ведомства подчеркнул, что реализация совместных инициатив, отраженных в Меморандуме, будет способствовать стабильности и устойчивому развитию Украины. А также повышению прозрачности финансовых потоков, укреплению целостности и устойчивости государственной и интернациональной денежных систем.

В свою очередь руководитель проекта Питер Димитрофф подчеркнул: борьба с финансовыми преступлениями важна для Украины, как во время агрессии РФ против Украины, так и в мирное время. По его словам, подписание меморандума с Госфинмониторингом является одним из приоритетных для Pro-Integrity и "закладывает основу для долгосрочного сотрудничества, направленного на повышение эффективности в направлении борьбы с отмыванием средств и коррупционными преступлениями".

Кроме того, отдельный меморандум о сотрудничестве с проектом Pro-Integrity подписала и Академия финансового мониторинга. Она находится в сфере управления Госфинмониторинга. Это первый меморандум подписанный Pro-Integrity с учебным заведением в Украине.

Что такое проект Pro-Integrity

Проект "Содействие добродетели в деятельности государственного сектора" (Pro-Integrity) – это пятилетняя программа, которая стартовала в 2024 году в Украине. Она является крупнейшей антикоррупционной инициативой в истории страны.

Цель Pro-Integrity – поддержать усилия Украины по борьбе с коррупцией и повысить прозрачность на всех уровнях государственного управления. Проект сосредоточен на трех основных пунктах:

1. Укрепление национальной антикоррупционной институциональной способности. Это усиление способности национальных институций предотвращать, выявлять и сдерживать коррупцию.

2. Усиление антикоррупционного комплаенса и контроля в органах местного самоуправления. Предполагается обеспечение надежных механизмов соблюдения антикоррупционного законодательства и контроля на местном уровне.

3. Содействие прозрачности и подотчетности в мероприятиях по обеспечению устойчивости, восстановления и реконструкции. Проект закладывает основу для будущих усилий по восстановлению, обеспечивая их прозрачность и инклюзивность.

"Программа будет привлекать широкий круг заинтересованных сторон на национальном, региональном и муниципальном уровнях. К ним относятся специализированные антикоррупционные учреждения правительства Украины, органы местного самоуправления, украинский частный сектор и организации гражданского общества", – отметили в Госфинмониторинге.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина усилит обмен разведывательной финансовой информацией с европейскими партнерами. Соответствующие международные договоры межведомственного характера были заключены с подразделениями финансовой разведки Германии, Норвегии и Гибралтара.

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