'Укрэнерго' получило возможность снизить долговой кризис в энергетике

Компания "Укрэнерго" после внесения изменений в законодательство получила возможность урегулировать проблемы долгов на рынке электроэнергии и улучшить платежную дисциплину.

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Как отметили в компании, с целью улучшения долговой ситуации на рынке электроэнергии, "Укрэнерго" направит полученный доход по тарифу на диспетчерское управление в 2023-2024 годах для погашения задолженности на балансирующем рынке (45%); перед ГП "Гарантированный покупатель" (45%) и за производимую электроэнергию владельцам бытовых СЭС (10%).

Ранее глава компании Алексей Брехт отмечал, что речь идет о распределении сэкономленных 12-13 млрд грн. Также произошли изменения, приближающие украинское законодательство к стандартам ЕС.

В частности, усилено противодействие манипуляциям и злоупотреблениям инсайдерской информацией на украинском энергорынке, согласно требованиям европейского регламента REMIT. Вместе с тем установлена обязанность операторов систем передачи и распределения прекращать электропитание в случае несанкционированного отбора электроэнергии.

Кроме того, по предоставлению оператора системы передачи или оператора систем распределения – электропоставщики могут получить статус "преддефолтный" и "дефолтный", в случае неуплаты за предоставленные в период действия военного состояния услуги по передаче и/или распределению электрической энергии.

"Указанные изменения способствуют развитию прозрачного рынка электрической энергии в Украине, создают действенные инструменты для противодействия злоупотреблениям и обеспечивают постепенное уменьшение взаимных долговых обязательств", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Как сообщалось, Президент Украины 6 февраля подписал законопроект №9381, которым предусматривается сокращение задолженности компании Укрэнерго на энергорынке на 13 млрд грн.